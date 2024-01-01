Альтернативы - Reviewshake

GuestTouch

guesttouch.com

GuestTouch — это универсальная платформа для обмена сообщениями, которая помогает объектам любого размера общаться с гостями, обеспечивать лучшее качество обслуживания гостей и увеличивать продажи. Общение с клиентами на всех этапах их пути; от исследования/бронирования, до прибытия, во время пребыв...