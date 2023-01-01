Альтернативы - Reveal
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.
PartnerStack
partnerstack.com
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с партнерами для масштабирования любой программы: партнерской, реселлерской, маркетинговой и т. д. Узнайте, почему SaaS-компании растут с помощью PartnerStack PRM.
AppDirect
appdirect.com
AppDirect — бесплатное веб-приложение. Он позволяет использовать бизнес-приложения и управлять ими на одном простом и безопасном сайте из любой точки мира.
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративная платформа помогает вам легко управлять рабочими пространствами для деловых отношений для каждого из ваших потенциальных клиентов, клиентов и партнеров, где вы можете планировать, встречаться и делиться материалами в одном месте. Развивайте лидерство более эффективно, быстрее предл...
Builtfirst
builtfirst.com
Buildingfirst — партнерская торговая площадка. Любая компания может создать рынок привилегий, рынок интеграции, рынок реселлеров или рынок услуг за считанные минуты. Мы строим крупнейшую экосистему торговых площадок, через которую каждая B2B-компания может выйти на рынок.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для во...
Magentrix
magentrix.com
Лучшее взаимодействие с партнерами и поддержка партнеров на платформе PRM. Сотрудничайте с партнерами и увеличивайте продажи через каналы с помощью программного обеспечения партнерского портала PX-first.
Partnered
partnered.com
Partnered соединяет ваш отдел продаж с вашей партнерской экосистемой для обмена информацией о клиентах. Мгновенно находите продавцов с помощью шпаргалки по каждой сделке.
Kiflo
kiflo.com
Kiflo — это не просто PRM, это интуитивно понятная платформа успеха партнеров, которая растет вместе с вами. Наш простой в использовании продукт, опытная команда экспертов и обширная библиотека ресурсов обеспечивают более прочное партнерство и процветающую экосистему.
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap — это платформа для обнаружения данных на основе данных для получения дохода от партнеров. PartnerTap предоставляет партнерам, каналам и командам продаж все, что им нужно для автоматизации сопоставления учетных записей, совместного использования партнерского конвейера в режиме реального в...
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan — это платформа управления экосистемным бизнесом №1. Мы помогаем команде партнеров и альянсов увеличивать доход от партнеров при более высоких показателях выигрышей и более низкой себестоимости продаж. Сегодня ваши менеджеры по работе с партнерами тратят более 20 часов в неделю на поиск дан...
Reditus
getreditus.com
Увеличьте свой MRR без первоначальных затрат. Платформа партнерской программы для вашего B2B SaaS. Поднимите свою партнерскую программу на новую высоту.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize — единственное решение для управления партнерскими отношениями, обеспечивающее прибыльный рост маркетологов за счет комплексных технологий и комплексного обслуживания.
Crossbeam
crossbeam.com
Crossbeam помогает вам привлекать, конвертировать и развивать значимые отношения с клиентами с помощью самого мощного рычага роста на планете: вашей собственной партнерской экосистемы.
MeasureMatch
web.measurematch.com
Только потрясающе Облачное программное обеспечение и данные Профессиональные услуги По требованию MeasureMatch — это площадка для консалтинга и профессиональных услуг. Бизнес-лидерам во всем мире предлагаются самые лучшие консультанты, агентства и системные интеграторы, проверенные и проверенные...
Impartner
impartner.com
Impartner предлагает самые надежные в отрасли решения для управления взаимоотношениями с партнерами и платформы автоматизации маркетинга (MAP) на базе SaaS.
Mindmatrix
amp.vg
Mindmatrix предлагает программное обеспечение PRM, программное обеспечение для управления продажами, программное обеспечение для автоматизации маркетинга и управления каналами — на одной платформе.