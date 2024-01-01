Альтернативы - Reve Chat

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk Inc. — американская компания по разработке программного обеспечения для обслуживания клиентов со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом ZEN и входят в индекс Russell 2000. Компания Zendesk, основанная в 2007 году в Копенг...

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Облачное онлайн-программное обеспечение для обслуживания клиентов, обеспечивающее поддержку службы поддержки со всеми интеллектуальными средствами автоматизации для более быстрого выполнения задач. Зарегистрируйтесь на бесплатную пробную версию сегодня!

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!

Tidio

Tidio

tidio.com

Мгновенно общайтесь с посетителями вашего сайта и превращайте их в платящих клиентов. Используйте коммуникационные и маркетинговые решения Tidio для развития своего бизнеса.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — это облачная телефонная система для удаленных групп продаж и поддержки. Интегрируется с HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce и другими инструментами CRM/Helpdesk.

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Chatwoot — это решение для поддержки клиентов с открытым исходным кодом, которое помогает компаниям привлекать своих клиентов на своем веб-сайте, странице в Facebook, Twitter, Whatsapp, SMS, электронной почте и т. д. Это альтернатива с открытым исходным кодом Intercom, Drift, Freshchat и т. д. Подкл...

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage: программное обеспечение для автоматизации профессиональных услуг (PSA) для ведения вашего бизнеса MSP. Оптимизируйте свою деятельность с помощью проверенного решения PSA.

Help Scout

Help Scout

helpscout.net

Help Scout — это глобальная удаленная компания, поставщик программного обеспечения для службы поддержки, штаб-квартира которой находится в Бостоне, штат Массачусетс. Компания предоставляет платформу поддержки клиентов по электронной почте, инструмент базы знаний и встраиваемый виджет поиска/контакто...

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

Служба поддержки, предназначенная для интернет-магазинов. Обеспечьте многоканальное обслуживание клиентов из одного приложения. Повысьте производительность благодаря автоматическим ответам на распространенные запросы.

LiveChat

LiveChat

livechat.com

LiveChat – онлайн-чат и программное обеспечение службы поддержки для веб-сайтов. Используйте LiveChat для быстрого обслуживания клиентов. Зарегистрируйтесь и попробуйте LiveChat бесплатно в течение 14 дней!

Atera

Atera

atera.com

Программное обеспечение RMM (управление удаленным мониторингом) Atera, созданное для людей. Это универсальное решение RMM с PSA и удаленным доступом. Начните бесплатную пробную версию сегодня

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Создайте эффективную команду, которая отлично работает вместе, с помощью программного обеспечения для управления проектами Teamwork, службы поддержки, чата, программного обеспечения для управления документами и CRM.

Front

Front

front.com

Front — это платформа для общения с клиентами, которая легко объединяет электронную почту, приложения и коллег в одном представлении. Перестаньте быть занятым. Начните оказывать влияние.

Zammad

Zammad

zammad.com

Начните за считанные минуты и будьте победителем на протяжении многих лет Откройте для себя систему продажи билетов Zammad Это один из тех дней? Повсюду заклеены заметки, а телефон не перестает звонить? Zammad — это программное обеспечение для службы поддержки будущего, которое помогает вам найти ...

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise позволяет поставщикам технологических услуг быстрее достигать своих целей с помощью отмеченной наградами технологии MSP и пакета программного обеспечения для управления ИТ.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise — это простое в использовании программное обеспечение для совместной работы с общим почтовым ящиком и электронной почтой, позволяющее командам управлять учетными записями электронной почты группы, такими как help@, sales@ и т. д. Получите общий почтовый ящик для своей команды прямо сейчас!

Crisp

Crisp

crisp.chat

Откройте для себя нашу платформу обмена сообщениями с клиентами для стартапов и малого и среднего бизнеса. Единая платформа для продаж, маркетинга и поддержки в одном программном обеспечении: Crisp. 14 дней бесплатной пробной версии. Кредитная карта не требуется. Попробуй ! Мы предоставляем базу зна...

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow позволяет сотрудникам работать так, как они хотят, а не так, как требует программное обеспечение. И клиенты могут получить то, что им нужно, тогда, когда им это нужно.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Нет платформы для разработки кода.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay — это доступное универсальное программное обеспечение для маркетинга, продаж, поддержки и бесплатного CRM, предназначенное для растущих компаний, позволяющее привлекать веб-посетителей и превращаться в довольных клиентов.

Groove

Groove

groovehq.com

Узнайте, почему более 8000 клиентов используют Groove для повышения удовлетворенности клиентов и построения значимых отношений с ними.

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly, Inc. — частная компания, занимающаяся компьютерными технологиями, со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Программное обеспечение Agile CRM — это лучшее, простое, мощное и доступное решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с автоматизацией продаж и маркетинга для малого бизнеса.

Vtiger

Vtiger

vtiger.com

Vtiger CRM — это онлайн-программное обеспечение, которое помогает более чем 300 000 компаниям увеличивать продажи, повышать рентабельность инвестиций в маркетинг и обеспечивать отличное обслуживание клиентов. Попробуйте бесплатно в течение 15 дней!

TeamSupport

TeamSupport

teamsupport.com

TeamSupport — это отмеченная наградами компания-разработчик программного обеспечения для послепродажной поддержки клиентов, созданная специально для уникальных потребностей B2B-компаний, работающих в сфере компьютерного оборудования, программного обеспечения, услуг в области информационных технологи...

Trengo

Trengo

trengo.com

Порадуйте своих клиентов их любимыми каналами. Откройте для себя Trengo, омниканальную коммуникационную платформу, которая объединяет все каналы обмена сообщениями в одном представлении. Сделайте общение с клиентами простым.

Spiceworks

Spiceworks

spiceworks.com

Spiceworks — это профессиональная сеть для индустрии информационных технологий (ИТ) со штаб-квартирой в Остине, штат Техас. Компания была основана в январе 2006 года Скоттом Абелем, Джеем Холлбергом, Грегом Каттаваром и Фрэнсисом Салливаном для создания программного обеспечения для управления ИТ. Sp...

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