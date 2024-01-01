Retomagic

Retomagic

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Веб-сайт: retomagic.com

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Retomagic — это приложение на базе искусственного интеллекта, которое позволяет пользователям создавать оригинальные произведения искусства и улучшать качество фотографий. Приложение использует передовые технологии для превращения текстовых описаний в визуально потрясающие изображения. Он также предоставляет пользователям широкий спектр творческих стилей и возможностей — от фотореализма до пленки Kodak. Кроме того, Retomagic способен оживить старые, размытые фотографии в четкие и четкие изображения HD всего одним касанием. Он даже оснащен системой реконструкции лица, которая может улучшить качество лиц. Кроме того, пользователи могут делиться своими творениями в социальных сетях, таких как Instagram и TikTok. Retomagic в настоящее время можно использовать бесплатно, однако в будущем могут появиться варианты подписки.

Веб-сайт: retomagic.com

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