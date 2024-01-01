Retomagic — это приложение на базе искусственного интеллекта, которое позволяет пользователям создавать оригинальные произведения искусства и улучшать качество фотографий. Приложение использует передовые технологии для превращения текстовых описаний в визуально потрясающие изображения. Он также предоставляет пользователям широкий спектр творческих стилей и возможностей — от фотореализма до пленки Kodak. Кроме того, Retomagic способен оживить старые, размытые фотографии в четкие и четкие изображения HD всего одним касанием. Он даже оснащен системой реконструкции лица, которая может улучшить качество лиц. Кроме того, пользователи могут делиться своими творениями в социальных сетях, таких как Instagram и TikTok. Retomagic в настоящее время можно использовать бесплатно, однако в будущем могут появиться варианты подписки.

Веб-сайт: retomagic.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Retomagic, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.