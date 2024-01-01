Альтернативы - RetargetKit

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...

Beacons

Beacons

beacons.ai

Маяки — это самый простой способ создать ссылку на био-сайте, которая понравится вашим поклонникам, и это бесплатно!

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

TinyURL.com — это оригинальный инструмент для сокращения URL-адресов, который сокращает ваши громоздкие ссылки до более управляемых и удобных URL-адресов.

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

URL Shortener с личными доменами. Сокращайте, брендируйте и отслеживайте URL-адреса с помощью ведущей в отрасли платформы управления ссылками. Можешь попробовать. API, короткий URL-адрес, пользовательские домены.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Управление корпоративными ссылками. Обеспечиваем совместную работу, соблюдение требований и креативность для глобальных команд, чтобы улучшить каждое взаимодействие, защитить ваши данные и создать уверенность в каждом щелчке мыши.

Onelink.to

Onelink.to

onelink.to

Упростите загрузку приложений с помощью onelink.to всех магазинов приложений.

OneLinkBio

OneLinkBio

onelinkbio.com

Получите максимум от своих ссылок в Instagram и TikTok. Создавайте короткие ссылки, уникальные страницы OneLinkBio и получайте правильную статистику ваших посетителей.

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.

Pixel

Pixel

pxl.to

Pixel помогает компаниям добиться успеха, превращая их ссылки в мощные маркетинговые инструменты.

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

PixelMe — это инструмент для сокращения URL-адресов, который включает пиксели ретаргетинга в каждую ссылку, которой вы делитесь. Создавайте мощные фирменные ссылки и получайте на 34 % больше кликов.

cutt.ly

cutt.ly

cutt.ly

Получите полный контроль над короткими ссылками Полная платформа для сокращения URL-адресов, управление ссылками, аналитика ссылок, глубокие ссылки, генератор QR-кодов и ссылки в биографии. Сокращайте, брендируйте, управляйте, отслеживайте и делитесь своими ссылками без особых усилий.

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

UTM.io — лучший способ создавать, делиться и синхронизировать свои UTM с вашей командой. Перестаньте использовать беспорядочные электронные таблицы и получите качественные данные о кампании в своей аналитике.

Dub

Dub

dub.co

Альтернатива Bitly с открытым исходным кодом. Dub — это сокращатель ссылок с открытым исходным кодом, встроенной аналитикой и бесплатными пользовательскими доменами.

Tiny.ie

Tiny.ie

tiny.ie

Tiny помогает вам создавать, отслеживать и анализировать каждое взаимодействие с вашими фирменными короткими ссылками. Крошечные особенности: * Сокращение ссылок * Фирменный домен * Пользовательская короткая ссылка * Аналитика в реальном времени * Вариант ссылки * Географическая привязка * Пиксель ...

T.LY

T.LY

t.ly

T.LY — это сервис по сокращению кратчайших ссылок в мире, предназначенный для отслеживания, брендирования и обмена короткими URL-адресами.

y.gy

y.gy

app.y.gy

Создавайте короткие и незабываемые ссылки, которые повышают конверсию. Превратите длинные и сложные ссылки в короткие и запоминающиеся, которые можно использовать в электронных письмах, социальных сетях и т. д. * Используйте y.gy или свой собственный домен. Мы предлагаем возможность использовать в...

Pinggy

Pinggy

pinggy.io

Pinggy предоставляет безопасные туннели к локальному хосту, чтобы можно было легко поделиться своим веб-сайтом или приложением. Создавайте туннели HTTP, TCP или TLS к вашему Mac/ПК, даже если он находится за брандмауэрами и NAT. Нет необходимости настраивать облако или сервер для размещения ваших ве...

Bitelink

Bitelink

bitelink.co

Добро пожаловать в Bitelink – где инновации сочетаются с удобством в мире управления ссылками. Попрощайтесь с громоздкими URL-адресами и приветствуйте изящные, доступные для совместного использования ресурсы, которые впечатляют! Почему Битилинк? * Преобразуйте длинные сложные URL-адреса в краткие и...

zubbit.io

zubbit.io

zubbit.io

zubbit.io позволяет вам увеличить отдачу от инвестиций в ссылки, которыми вы делитесь, позволяя сокращать, брендировать и оптимизировать ваши URL-ссылки с помощью запоминающихся призывов к действию, пикселей ретаргетинга и превращать каждую ссылку, которой вы делитесь, в фирменный актив. Вот что он...

Urless

Urless

urless.com

Urless — это сервис, который превращает длинную ссылку в более управляемые и удобные URL-адреса, созданный с использованием мощных инструментов, которые помогут вам развивать и защищать свой бренд. Он предлагает генераторы QR-кодов с аналитикой для отслеживания, создания целевых страниц, цифровых ви...

Trotto

Trotto

trot.to

Trotto — это ваши данные, мгновенно и интуитивно. Получайте доступ, ищите и делитесь ресурсами команды так быстро, как только сможете их произнести. Trotto позволяет сотрудникам использовать ссылки Go; сократите любой URL-адрес с помощью запоминающегося ключевого слова (go/HR или go/code). Помните,...

Spotlesslink

Spotlesslink

spotlesslink.com

Контролируйте свои ссылки с помощью расширенных функций сокращения, таргетинга и отслеживания. * Полная платформа управления ссылками для брендинга, отслеживания и обмена короткими ссылками. * Познакомьтесь со своей аудиторией с помощью нашей подробной статистики и лучше поймите эффективность ваших...

RedirHub

RedirHub

redirhub.com

RedirHub — это платформа, упрощающая управление веб-сайтами для частных лиц и предприятий. Наши инновационные инструменты упрощают перенаправление URL-адресов, мониторинг трафика веб-сайта и управление доменными именами. Независимо от того, являетесь ли вы предпринимателем, маркетологом или веб-разр...

LinkerFit

LinkerFit

linkerfit.me

Универсальный инструмент для сокращения ссылок, предлагающий ряд мощных функций. Он позволяет быстро сокращать длинные URL-адреса до кратких ссылок, которыми можно делиться. Кроме того, он предоставляет функции создания QR-кодов, упрощая пользователям доступ к вашему контенту с помощью своих смартфо...

OutLynk

OutLynk

outlynk.com

Outlynk — это 100% бесплатная платформа, которая позволяет вам создать персонализированную и легко настраиваемую страницу, содержащую все важные ссылки, которыми вы хотите поделиться со своей аудиторией. Его можно использовать на социальных платформах, таких как Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, ...

GOO-GL.me

GOO-GL.me

goo-gl.me

GOO-GL.me — бесплатный инструмент для сокращения URL-адреса или ссылки. Используйте наш URL Shortener, чтобы создать сокращенную ссылку, которую будет легче запомнить. * Легко сократить: Goo-Gl.me — это просто и быстро. Введите длинную ссылку, чтобы получить сокращенную ссылку. * Статистика: провер...

Cutmy

Cutmy

cutmy.link

Увеличьте эффективность своих кампаний, создавая динамические ссылки, QR-коды и биографические страницы, и получайте мгновенную аналитику. Функции, которые вам когда-нибудь понадобятся: * Пользовательская целевая страница * Накладки с призывом к действию * Отслеживание событий * Умный таргетинг * ...

Bitly.Pk

Bitly.Pk

bitly.pk

Лучший сервис сокращения URL-адресов. Создавайте бесплатные неограниченные короткие ссылки для вашего бизнеса. Вы можете создавать и делиться фирменными ссылками с личными доменами на bitly.pk.

GoLinks

GoLinks

golinks.io

Интуитивно понятные, безопасные ссылки Go, которыми делятся команды. GoLinks® повышает производительность, помогая командам быстро находить и обмениваться информацией с помощью запоминающихся коротких ссылок, называемых go/links.

Incises

Incises

incises.com

Инструмент «Все в одной ссылке» — Incisions.com. Премиум-инструмент для создания ссылок для добавления призыва к действию на любой странице, биоссылки, мультиустройства/геотаргетинга по одной ссылке и сокращения URL-адресов.

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