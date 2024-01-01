Альтернативы - retailMetrix
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централизует показатели всех используемых вами инструментов прямо в вашем кармане. Мы упрощаем, информируем и экономим ваше время!
Creatio
creatio.com
Creatio (ранее bpm'online) — это программное обеспечение как услуга (SaaS) с низким кодом для управления процессами и CRM (управление взаимоотношениями с клиентами). По состоянию на 2020 год стек решений Creatio состоял из Studio Creatio (платформа с низким уровнем кода), Sales Creatio (программное ...
Bright Data
brightdata.com
BrightData (ранее Luminati Networks): инфраструктура сбора данных. Прокси-сети и инструменты сбора данных, используемые компаниями из списка Fortune 500
Repsly
repsly.com
Как умные полевые команды выигрывают в розничной торговле. Информация в режиме реального времени о выполнении розничной торговли и эффективности продаж. Более умные инструменты мерчендайзинга, продвижения и продаж для вашей выездной команды. Все, что нужно для победы, на полке.
smartscout
smartscout.com
Все, что вам нужно для создания списков, которые нравятся клиентам и алгоритмам Amazon. С помощью ИИ вы можете создавать списки с правильными ключевыми словами и правильным сообщением, как эксперт, но всего за несколько минут.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это SaaS-платформа для цифровой коммерции, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительским брен...
Zoined
zoined.com
Превратите свои данные в действенную бизнес-идею. Где угодно, в режиме реального времени. ZOINED® — это облачное готовое к использованию аналитическое решение для розничных продавцов, ресторанов и оптовиков. Будьте готовы к работе в течение 24 часов. Заполните свой рабочий адрес электронной почты, ...
Purple
purple.com
Фиолетовый — лучшее достижение в области матрасов за 80 лет. Наши матрасы и подушки поставляются с бесплатной доставкой, бесплатным возвратом и пробной версией на 100 ночей.
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette помогает компаниям FMCG создавать выгодные для потребителя продукты с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. Запатентованная технология Ai Palette определяет потребительские тенденции в режиме реального времени, раскрывает движущие силы и мотивацию потребителей и п...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics — в центре всех ваших данных. Sweet соединяется со всеми маркетинговыми платформами, которые вы знаете и любите, и объединяет их под одной крышей. Помогаем вам понять, как удержать и привлечь клиентов, чтобы продвигать свой бизнес вперед. Что мы делаем... Данные о клиентах Чтобы поня...
refive
refive.io
Refive позволяет ритейлерам легко собирать данные о покупателях в магазинах, повышать вовлеченность и удержание клиентов с помощью интеллектуальных цифровых квитанций. Команды розничных операций, маркетинга и электронной коммерции используют refive в качестве платформы для сбора данных о клиентах, с...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...
ChannelMix
channelmix.com
Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с пом...
ContactPigeon
contactpigeon.com
Платформа омниканального взаимодействия с клиентами Отправляйте своевременные, многоканальные, персонализированные сообщения. Отмеченное наградами омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, обеспечивающее предсказуемые результаты в электронной коммерции и розничной торговле.
Bmatched
bmatched.ai
Bmatched — это SaaS-система рыночной аналитики, управляемая искусственным интеллектом. Мы предоставляем подробную информацию о рынке, особенно в сфере ювелирных изделий и моды. Наша платформа использует модели искусственного интеллекта, чтобы предоставлять информацию о рынке в режиме реального време...
SupplyPike
supplypike.com
SupplyPike — это платформа управления отчислениями, которая позволяет поставщикам легко выявлять и возмещать вычеты розничных продавцов, предотвращая при этом потери доходов в своей цепочке поставок. SupplyPike помогает финансистам, цепочкам поставок и командам клиентов 500 ведущих розничных поставщ...
SoundCommerce
soundcommerce.com
SoundCommerce была основана в Сиэтле в 2018 году Amazon и ветеранами цифровой коммерции, которые считают, что каждая организация должна иметь возможность «думать и действовать как Amazon». SoundCommerce — это платформа данных для розничной торговли, которая ускоряет развитие бизнеса и данных, позвол...
Premise
premise.com
Premise — это платформа данных и аналитики, которая предоставляет лицам, принимающим решения, полезную информацию в режиме реального времени. Объединив мощь глобальной сети участников на местах с ведущими в отрасли наукой о данных и машинным обучением, предпосылка: «Источник основной истины».
Scan Unlimited
scanunlimited.com
Источник Быстрее. Источник Умнее. ScanUnlimited — это самый быстрый способ для оптовиков найти высокодоходные и востребованные продукты без необходимости тщательного поиска в таблицах продуктов. Быстро находите выигрышные продукты с помощью интуитивно понятного и простого в использовании программног...
i2o Retail
i2oretail.com
i2o предоставляет действенную информацию о розничной торговле на ОДНОЙ программной платформе, которую бренды могут использовать для развития своего бизнеса в сфере электронной коммерции.
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel предоставляет единственное технологическое решение для розничной торговли в магазинах и в Интернете, разработанное страстными экспертами по брендам. Оснащение опытных и преданных своему делу представителей брендов мощными облачными технологиями позволяет им осуществлять интеллектуальную...
Retail Report
retailreport.com
Retail Report — это многофункциональное программное решение для управления торговыми центрами и аналитики розничной торговли, которое радикально меняет способы управления вашими активами. Наши инновационные функции предназначены для решения уникальных задач розничной торговли, обеспечивая прибыльный...
Skupos
skupos.com
Объединение индустрии удобной розничной торговли. Skupos обеспечивает более разумную и прибыльную розничную торговлю, объединяя независимые магазины, бренды и дистрибьюторов на одной платформе.
Alloy.ai
alloy.ai
Alloy.ai — это башня управления спросом и запасами, специально созданная, чтобы помочь брендам потребительских товаров продавать больше продукции, экономить время и решать сложные задачи в цепочке поставок. Alloy.ai построен на платформе данных, основанной на более чем 850 готовых разъемах, которые ...
SPS Commerce
spscommerce.com
SPS Commerce Analytics предоставляет вам единый источник данных о сквозных продажах, чтобы вы могли быстрее и эффективнее принимать решения для своего бизнеса. Точно прогнозируйте, планируйте и действуйте, чтобы увеличить продажи, оптимизировать запасы и развивать стратегические отношения с покупате...
Numerator
numerator.com
Numerator Insights предоставляет производителям и ритейлерам представление о многоканальном поведении потребителей, включая переключение брендов и каналов, проникновение домохозяйств и профили покупателей на удобной для пользователя платформе. Numerator Insights предлагает более 35 гибких отчетов, п...
Style Arcade
stylearcade.com
Для брендов моды и одежды, которые хотят расти быстрее, Style Arcade — это платформа розничной аналитики, которая превращает мерчендайзинг в конкурентное преимущество. Вместо того, чтобы полагаться на недоступные системы; ручные процессы; и ненадежные прогнозы – Style Arcade раскрывает данные о това...
Crisp
gocrisp.com
Crisp объединяет и анализирует данные розничной торговли по всей цепочке поставок, предоставляя брендам потребительских товаров практические сведения в режиме реального времени, позволяющие поддерживать товарный запас на полках, сокращать отходы и стремительно увеличивать прибыльность. Платформа отк...
HitPay
hitpayapp.com
Универсальная платежная платформа для малого и среднего бизнеса. HitPay помогает более чем 15 000 компаниям в Юго-Восточной Азии и по всему миру эффективно и безопасно обрабатывать платежи. Мы объединяем онлайн-платежи, платежи в точках продаж и B2B-платежи в единую интегрированную систему обработк...
Noogata
noogata.com
Платформа электронной коммерции Noogata с искусственным интеллектом предоставляет CPG и цифровым брендам стратегическую информацию и конкурентную информацию, позволяющую превзойти конкурентов на Amazon. Благодаря мощному помощнику по развитию искусственного интеллекта профессионалам или командам эле...