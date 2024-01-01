RetailMetrix — это платформа полного анализа данных для ритейлеров, цель которой — дать ритейлерам возможность извлечь выгоду из своих данных. Мы обрабатываем и храним данные о продажах, трудовых ресурсах и клиентах, используя современные технологии хранилищ данных. Наши информационные панели и отчеты позволяют ритейлерам легко находить важные для них данные, экономя их время и позволяя им принимать более обоснованные решения на основе данных.

Веб-сайт: retailmetrix.io

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