retailMetrix

retailMetrix

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Веб-сайт: retailmetrix.io

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RetailMetrix — это платформа полного анализа данных для ритейлеров, цель которой — дать ритейлерам возможность извлечь выгоду из своих данных. Мы обрабатываем и храним данные о продажах, трудовых ресурсах и клиентах, используя современные технологии хранилищ данных. Наши информационные панели и отчеты позволяют ритейлерам легко находить важные для них данные, экономя их время и позволяя им принимать более обоснованные решения на основе данных.
Категории:
Business
Программное обеспечение для розничной аналитики
Программное обеспечение для розничной торговли

Веб-сайт: retailmetrix.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением retailMetrix, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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