Альтернативы - Retail Report
Clover
clover.com
Наши POS-системы и обработка кредитных карт позволяют вам принимать платежи и вести свой бизнес.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централизует показатели всех используемых вами инструментов прямо в вашем кармане. Мы упрощаем, информируем и экономим ваше время!
Creatio
creatio.com
Creatio (ранее bpm'online) — это программное обеспечение как услуга (SaaS) с низким кодом для управления процессами и CRM (управление взаимоотношениями с клиентами). По состоянию на 2020 год стек решений Creatio состоял из Studio Creatio (платформа с низким уровнем кода), Sales Creatio (программное ...
Repsly
repsly.com
Как умные полевые команды выигрывают в розничной торговле. Информация в режиме реального времени о выполнении розничной торговли и эффективности продаж. Более умные инструменты мерчендайзинга, продвижения и продаж для вашей выездной команды. Все, что нужно для победы, на полке.
ERPLY
erply.com
Erply предлагает онлайн-системы программного обеспечения для точек продаж и розничной торговли. Начните улучшать качество обслуживания клиентов с помощью облачных POS-решений Erply уже сегодня!
smartscout
smartscout.com
Все, что вам нужно для создания списков, которые нравятся клиентам и алгоритмам Amazon. С помощью ИИ вы можете создавать списки с правильными ключевыми словами и правильным сообщением, как эксперт, но всего за несколько минут.
RepairShopr
repairshopr.com
Программное обеспечение для ремонтных мастерских, позволяющее выставлять счета, выписывать билеты, POS, повторяющиеся счета, выставлять счета и CRM для мастерских по ремонту компьютеров и многое другое.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это SaaS-платформа для цифровой коммерции, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительским брен...
OpenWrench
useopenwrench.com
OpenWrench делает обслуживание вашего бизнеса проще и прозрачнее, чем когда-либо. Создавайте и отправляйте заказы на работу, отслеживайте последний статус текущих работ и утверждайте счета на оплату — и все это, не выходя из телефона. Сделайте фотографии проблемы или загрузите их из фотопленки. П...
Zoined
zoined.com
Превратите свои данные в действенную бизнес-идею. Где угодно, в режиме реального времени. ZOINED® — это облачное готовое к использованию аналитическое решение для розничных продавцов, ресторанов и оптовиков. Будьте готовы к работе в течение 24 часов. Заполните свой рабочий адрес электронной почты, ...
Purple
purple.com
Фиолетовый — лучшее достижение в области матрасов за 80 лет. Наши матрасы и подушки поставляются с бесплатной доставкой, бесплатным возвратом и пробной версией на 100 ночей.
Epicor
epicor.com
Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и у...
RepairDesk
repairdesk.co
Универсальное программное обеспечение для управления ремонтными мастерскими Облачное программное обеспечение для ремонтных мастерских №1 для управления и развития вашего ремонтного бизнеса
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics — в центре всех ваших данных. Sweet соединяется со всеми маркетинговыми платформами, которые вы знаете и любите, и объединяет их под одной крышей. Помогаем вам понять, как удержать и привлечь клиентов, чтобы продвигать свой бизнес вперед. Что мы делаем... Данные о клиентах Чтобы поня...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...
ChannelMix
channelmix.com
Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с пом...
SULTS
sults.com.br
В SULTS есть все необходимое для управления коммуникацией, вовлечения ваших сотрудников, обеспечения качества вашего бизнеса, повышения производительности и управления всей повседневной деятельностью.
Inverge
invergehq.com
Inverge — это комплексное программное обеспечение для управления розничной торговлей, позволяющее брендам, розничным торговцам и дропшипперам управлять запасами, оптовыми отношениями, продажами и выполнением заказов с помощью одной мощной платформы. Раскрытие потенциала вашего бизнеса – это улучшени...
NCR Voyix
ncrvoyix.com
NCR Advanced Store включает в себя набор решений для омникоммерции, которые можно адаптировать к потребностям любого розничного продавца и которые выходят далеко за рамки точек продаж. Интегрируйте возможности управления предложениями и лояльностью, чтобы вознаграждать лучших покупателей и заставлят...
i2o Retail
i2oretail.com
i2o предоставляет действенную информацию о розничной торговле на ОДНОЙ программной платформе, которую бренды могут использовать для развития своего бизнеса в сфере электронной коммерции.
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel предоставляет единственное технологическое решение для розничной торговли в магазинах и в Интернете, разработанное страстными экспертами по брендам. Оснащение опытных и преданных своему делу представителей брендов мощными облачными технологиями позволяет им осуществлять интеллектуальную...
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix — это платформа полного анализа данных для ритейлеров, цель которой — дать ритейлерам возможность извлечь выгоду из своих данных. Мы обрабатываем и храним данные о продажах, трудовых ресурсах и клиентах, используя современные технологии хранилищ данных. Наши информационные панели и отче...
Skupos
skupos.com
Объединение индустрии удобной розничной торговли. Skupos обеспечивает более разумную и прибыльную розничную торговлю, объединяя независимые магазины, бренды и дистрибьюторов на одной платформе.
Alloy.ai
alloy.ai
Alloy.ai — это башня управления спросом и запасами, специально созданная, чтобы помочь брендам потребительских товаров продавать больше продукции, экономить время и решать сложные задачи в цепочке поставок. Alloy.ai построен на платформе данных, основанной на более чем 850 готовых разъемах, которые ...
SPS Commerce
spscommerce.com
SPS Commerce Analytics предоставляет вам единый источник данных о сквозных продажах, чтобы вы могли быстрее и эффективнее принимать решения для своего бизнеса. Точно прогнозируйте, планируйте и действуйте, чтобы увеличить продажи, оптимизировать запасы и развивать стратегические отношения с покупате...
Numerator
numerator.com
Numerator Insights предоставляет производителям и ритейлерам представление о многоканальном поведении потребителей, включая переключение брендов и каналов, проникновение домохозяйств и профили покупателей на удобной для пользователя платформе. Numerator Insights предлагает более 35 гибких отчетов, п...
Style Arcade
stylearcade.com
Для брендов моды и одежды, которые хотят расти быстрее, Style Arcade — это платформа розничной аналитики, которая превращает мерчендайзинг в конкурентное преимущество. Вместо того, чтобы полагаться на недоступные системы; ручные процессы; и ненадежные прогнозы – Style Arcade раскрывает данные о това...
Crisp
gocrisp.com
Crisp объединяет и анализирует данные розничной торговли по всей цепочке поставок, предоставляя брендам потребительских товаров практические сведения в режиме реального времени, позволяющие поддерживать товарный запас на полках, сокращать отходы и стремительно увеличивать прибыльность. Платформа отк...
HitPay
hitpayapp.com
Универсальная платежная платформа для малого и среднего бизнеса. HitPay помогает более чем 15 000 компаниям в Юго-Восточной Азии и по всему миру эффективно и безопасно обрабатывать платежи. Мы объединяем онлайн-платежи, платежи в точках продаж и B2B-платежи в единую интегрированную систему обработк...
Daasity
daasity.com
Daasity позволяет омниканальным потребительским брендам управлять данными. Платформа Daasity, созданная аналитиками и инженерами, поддерживает разнообразную архитектуру данных, аналитику и отчетность, необходимые потребительским брендам, продающим через электронную коммерцию, Amazon, розничную и опт...