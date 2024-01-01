Restora POS — это решение для автоматизации нового поколения для предпринимателей ресторанного бизнеса. Великолепное программное обеспечение для выставления счетов в POS-терминалах для ресторанов, которое может выполнять все операции в вашем ресторане. Restora POS предлагает передовое цифровое управленческое решение, простую технологию, быстродействующую онлайн-/оффлайн-систему и квалифицированную команду поддержки для резервного копирования. Важные особенности Restora POS: => Адаптивная поддержка => Мощная интеграция веб-сайтов и приложений => Облачная система выставления счетов POS => Ежемесячная и полугодовая подписка. Основной продукт Restora POS: => Программное обеспечение для управления рестораном => Программное обеспечение для управления запасами ресторана = > Программное обеспечение POS для ресторанов => Система онлайн-заказа еды => Программное обеспечение Cloud Kitchen Важный вид бизнеса, который предлагает Restora POS: => Бар и пивоварня => Пекарня и кондитерская => Бургерная и сэндвич-магазин => Ресторан изысканной кухни => Ресторан быстрого обслуживания => Ресторан-франчайзинг => Ресторан-столовая => Фуд-корт => Облачная кухня Restora POS — это не просто решение для автоматизации ресторана, а идеальное комплексное решение для ресторана любого типа и размера. Кроме того, Restora POS тесно интегрирован с веб-сайтами, приложениями и сторонними компаниями по доставке для эффективного и бесперебойного обслуживания доставки, а также повышает видимость онлайн в различных социальных сетях.

Веб-сайт: restorapos.com

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