Restora POS

Restora POS

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: restorapos.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Restora POS в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Restora POS — это решение для автоматизации нового поколения для предпринимателей ресторанного бизнеса. Великолепное программное обеспечение для выставления счетов в POS-терминалах для ресторанов, которое может выполнять все операции в вашем ресторане. Restora POS предлагает передовое цифровое управленческое решение, простую технологию, быстродействующую онлайн-/оффлайн-систему и квалифицированную команду поддержки для резервного копирования. Важные особенности Restora POS: => Адаптивная поддержка => Мощная интеграция веб-сайтов и приложений => Облачная система выставления счетов POS => Ежемесячная и полугодовая подписка. Основной продукт Restora POS: => Программное обеспечение для управления рестораном => Программное обеспечение для управления запасами ресторана = > Программное обеспечение POS для ресторанов => Система онлайн-заказа еды => Программное обеспечение Cloud Kitchen Важный вид бизнеса, который предлагает Restora POS: => Бар и пивоварня => Пекарня и кондитерская => Бургерная и сэндвич-магазин => Ресторан изысканной кухни => Ресторан быстрого обслуживания => Ресторан-франчайзинг => Ресторан-столовая => Фуд-корт => Облачная кухня Restora POS — это не просто решение для автоматизации ресторана, а идеальное комплексное решение для ресторана любого типа и размера. Кроме того, Restora POS тесно интегрирован с веб-сайтами, приложениями и сторонними компаниями по доставке для эффективного и бесперебойного обслуживания доставки, а также повышает видимость онлайн в различных социальных сетях.
Категории:
Business
POS-системы для ресторанов

Веб-сайт: restorapos.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Restora POS, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Square

Square

squareup.com

Toast POS

Toast POS

pos.toasttab.com

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

Clover

Clover

clover.com

TouchBistro

TouchBistro

touchbistro.com

SpotOn

SpotOn

spoton.com

POSApt

POSApt

posapt.au

Rezku POS

Rezku POS

rezku.com

PosEase

PosEase

posease.com

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

Elementary POS

Elementary POS

elementarypos.com

SALIDO

SALIDO

salido.com

Вам также может понравиться

PosEase

PosEase

posease.com

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

Lithos POS

Lithos POS

lithospos.com

Faturah POS

Faturah POS

faturah.com

Foodzat

Foodzat

foodzat.com

Deliverect

Deliverect

deliverect.com

SkipTheDishes

SkipTheDishes

skipthedishes.com

Jumia Food Uganda

Jumia Food Uganda

food.jumia.ug

Grubtech

Grubtech

grubtech.com

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

Lavu

Lavu

lavu.com

talabat

talabat

talabat.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности