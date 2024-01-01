Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Самый простой способ создания отказоустойчивых приложений. Как обычные функции и услуги в существующей инфраструктуре. На FaaS, K8s, серверах, контейнерах. Самостоятельный или полностью управляемый. Restate встретит вас там, где вы находитесь.

Веб-сайт: restate.dev

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Restate Cloud, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.