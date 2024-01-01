Restate Cloud

Restate Cloud

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Веб-сайт: restate.dev

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Самый простой способ создания отказоустойчивых приложений. Как обычные функции и услуги в существующей инфраструктуре. На FaaS, K8s, серверах, контейнерах. Самостоятельный или полностью управляемый. Restate встретит вас там, где вы находитесь.

Веб-сайт: restate.dev

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