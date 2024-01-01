Альтернативы - Respresso
Crowdin
crowdin.com
Платформа управления локализацией Crowdin — это технологическое решение для вашей команды. Переведите и обновите контент вашего многоязычного продукта с помощью нашего облачного программного обеспечения.
DevTranslate
devtranslate.app
Онлайн-приложение json-переводчик для разработчиков. Используйте автоматический многоязычный перевод для всех ваших файлов json, xml, arb и строк вместо того, чтобы тратить время на копирование всего текста в онлайн-переводчики.
Smartcat
smartcat.com
Универсальная платформа, объединяющая предприятия и переводчиков в оптимизированный цикл доставки контента.
XTM Cloud
xtm.cloud
Локализация и распространение материалов в нескольких регионах является сложной задачей. Вам нужно решение для перевода, которое было бы простым, масштабируемым и надежным. Система управления переводами XTM (TMS) поможет вам быстрее и с меньшими затратами доставлять ваш контент, локализованный на не...
POEditor
poeditor.com
POEditor — это онлайн-сервис локализации, идеально подходящий для управления совместными или краудсорсинговыми проектами перевода. Переводите веб-сайты, приложения, игры и многое другое! Бесплатная пробная версия, кредитная карта не требуется.
Unbabel
unbabel.com
Unbabel предлагает услуги многоязычного перевода на более чем 30 языков, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов. Узнайте больше о наших решениях для работы с языками!
Transifex
transifex.com
Интегрируйтесь с Transifex для управления созданием многоязычных веб-сайтов и контента приложений. Заказывайте переводы, наблюдайте за ходом перевода и пользуйтесь такими инструментами, как TM.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Самая экономичная, быстрая и надежная платформа локализации. Используйте возможности масштабируемой платформы локализации программного обеспечения, чтобы уверенно выходить на новые рынки, сохраняя при этом рост и не создавая никаких проблем.
Lokalise
lokalise.com
Платформа локализации, созданная для роста. Охватите совершенно новую аудиторию пользователей приложений, онлайн-покупателей, веб-браузеров и игроков, предоставляя локальный опыт на их языке, где бы они ни находились.
Locize
locize.com
Преодоление разрыва между переводом и разработкой с помощью locize, современной и доступной платформы управления локализацией. Это делает ваш веб-сайт, приложение, игру или любой другой проект глобальным, ярким и более привлекательным, особенно при использовании возможностей непрерывной локализации.
Localazy
localazy.com
Локализуйте цифровые продукты, пока спите. Более 4 миллиардов человек онлайн находятся за языковым барьером. Говорите на любом языке сегодня и наслаждайтесь полным и простым контролем над локализацией и управлением переводами.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate предлагает управление переводами, доступ к переводчикам и копирайтерам, а также генеративный искусственный интеллект — и все это в одном централизованном программном обеспечении. Эффективно управляйте и автоматизируйте свои переводы. Найдите большое количество плагинов без кода, которы...
Lingpad
lingpad.com
Lingpad — это мощная TMS, которая упрощает сложный глобальный рост. В Lingpad мы стремимся сделать многоязычное обслуживание клиентов простым, доступным, бесперебойным и беспроблемным. Повышайте ценность качества обслуживания клиентов, развивайте свой бренд в регионах по всему миру, не инвестируя в ...
Translized
translized.com
Translized — это платформа управления переводами, которая помогает компаниям-разработчикам программного обеспечения выйти на глобальный уровень. Благодаря самому простому пользовательскому интерфейсу/UX на рынке и мощным функциям автоматизации вы можете легко управлять, организовывать и автоматизиро...
Tolgee
tolgee.io
Веб-платформа локализации с открытым исходным кодом, удобная для разработчиков и переводчиков, позволяющая пользователям переводить непосредственно в разрабатываемом ими приложении. С Tolgee SDK вы можете просто переводить свои тексты, нажимая ALT + щелкая их прямо в разрабатываемом вами приложении....
LocaleData
localedata.com
LocaleData — это платформа управления переводами для локализации приложений Ruby on Rails.
Texterify
texterify.com
Texterify — это платформа управления локализацией, цель которой — максимально упростить локализацию программного обеспечения. Очень чистый, быстрый и удобный интерфейс делает его очень простым в использовании, обеспечивая при этом полную гибкость и мощные инструменты для идеальной интеграции его в в...
Translation.io
translation.io
Translation.io позволяет локализовать приложения Ruby on Rails, используя либо YAML, либо GetText.
Lingohub
lingohub.com
Контролируйте локализацию проекта — управляйте, координируйте и запускайте международные продукты быстрее. Lingohub — это комплексное решение для локализации, позволяющее сосредоточиться на технических целях, избежать ручной работы, протестировать дизайн на разных языках и упростить процесс локализа...
Localize
localizejs.com
Localize — это решение для перевода без кода для программных платформ, позволяющее легко переводить веб-приложение, пользовательский интерфейс, веб-сайт, справочную документацию, электронные письма и многое другое.