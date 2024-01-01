ResolveAI — это платформа, которая позволяет создавать индивидуальные ИИ-агенты для различных бизнес-приложений, таких как обслуживание клиентов, генерация потенциальных клиентов и планирование. Ключевые особенности ResolveAI включают в себя: * Обучение агентов ИИ. Вы можете легко обучать агентов, загружая документы, страницы веб-сайтов или другие источники данных, такие как Google Sheets. Это позволяет агентам быть в курсе самой последней информации. * Кастомизация: вы можете настроить ИИ-агентов в соответствии с вашим брендом, включая стиль окна чата и способ общения агента. * Интеграция: вы можете интегрировать агентов искусственного интеллекта на свой веб-сайт или подключить их к своим платформам социальных сетей, таким как Facebook Messenger, WhatsApp, Slack и Instagram. Это позволяет вам управлять всеми вашими разговорами в одном месте. * Мониторинг: вы можете оставаться в курсе новых разговоров и запросов живых агентов и даже при необходимости начать чат. ResolveAI предлагает различные тарифные планы, начиная с 24 долларов в месяц за план «Хобби», который включает 1 чат-бота, 20 документов и 500 активных чатов в месяц. План «Стартовый» стоит 44 доллара в месяц, а план «Плюс» — 89 долларов в месяц, с расширенными функциями и возможностями. Платформа также предлагает надстройки, такие как возможность удалить брендинг ResolveAI за 30 долларов в месяц и возможность добавлять дополнительных чат-ботов за 20 долларов в месяц. В целом, ResolveAI представляет собой комплексную платформу для предприятий, позволяющую создавать и управлять собственными ИИ-агентами для различных задач, связанных с клиентами, с упором на настройку и интеграцию.

Веб-сайт: resolveai.co

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