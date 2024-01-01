Альтернативы - Reqstudio

Olive

olive.app

Откройте для себя будущее принятия ИТ-решений и поиска программного обеспечения вместе с Olive. Olive — единственная платформа для поиска программного обеспечения, которая сочетает в себе возможности искусственного интеллекта и человеческий опыт, помогая вам принимать более обоснованные решения. Пл...