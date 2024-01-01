Альтернативы - Reqstudio
OneDesk
onedesk.com
Управляйте своими проектами, поддерживайте своих клиентов, предоставляйте услуги.
Accompa
accompa.com
Облачный программный инструмент управления требованиями №1. Используется бизнес-анализом, управлением продукцией, проектированием и ИТ-командами в сотнях компаний. Получите БЕСПЛАТНУЮ пробную версию на 30 дней. От Аккомпы.
Olive
olive.app
Откройте для себя будущее принятия ИТ-решений и поиска программного обеспечения вместе с Olive. Olive — единственная платформа для поиска программного обеспечения, которая сочетает в себе возможности искусственного интеллекта и человеческий опыт, помогая вам принимать более обоснованные решения. Пл...
Delibr
delibr.com
Произведите революцию в написании PRD с помощью динамических шаблонов Delibr AI, упрощения принятия решений и двусторонней интеграции с Jira. Используйте искусственный интеллект, чтобы предлагать больше ценности продукта с новым уровнем ясности и плавности.
Userdoc
userdoc.fyi
Пользовательские истории, персонажи и путешествия сделаны правильно. Современный инструмент управления требованиями с функциями, которые вам понравятся. Сэкономьте время с помощью искусственного интеллекта и пригласите свою команду и клиентов к сотрудничеству.
Flow Engineering
flowengineering.com
Гибкое отслеживание требований соответствует Digital Twin. Flow специально создан, чтобы помочь быстро развивающимся agile-командам быстрее выполнять итерации.