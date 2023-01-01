Альтернативы - Repsly
Pepperi
pepperi.com
Пеппери | Единая платформа B2B-коммерции и мобильное приложение для продаж
BeatRoute
beatroute.io
Платформа поддержки продаж, которая помогает предприятиям розничной торговли получать на 50 % больше дохода от своих отделов продаж, дистрибьюторов и клиентов.
Promomash
promomash.com
«Промомаш» — единственная универсальная платформа для управления продвижением растущих CPG-брендов в ритейле. Планируйте, выполняйте, анализируйте и оптимизируйте все свои рекламные акции в сфере розничной торговли, продажи на местах и маркетинговые мероприятия, а также демонстрации в магазинах в ...
Map My Customers
mapmycustomers.me
Второй пилот для торговых представителей на местах. Командный центр для внешних лидеров продаж. Мобильное приложение Map My Customers для iOS и Android помогает внешним торговым представителям: Визуализируйте клиентов в виде меток на карте. • Просматривайте на карте области с наибольшими возможностя...
SalesRabbit
salesrabbit.com
Ведущая платформа продаж на местах теперь с геймификацией Геймификация — это революционный набор инструментов, который преобразует данные в значительно улучшенную производительность торговых представителей, повышая способность вашей команды продаж преуспевать на целых 107%. Испытайте это прямо сейч...
Ecanvasser
ecanvasser.com
Удобное программное обеспечение Ecanvasser позволяет планировать и управлять всеми аспектами избирательной кампании, экономя часы времени и повышая вовлеченность сторонников.
Mapline
mapline.com
Подключите свои данные к реальному миру. За считанные секунды вы можете загрузить свои данные, просмотреть их на карте, создать маршруты, создать диаграммы и отчеты и объединить все это на визуальной информационной панели. Используя наши мощные аналитические инструменты, создайте новые способы визуа...
URVA
urva.co
URVA Sales Force Tracker — это удобный для мобильных устройств инструмент продаж, который объединяет всю вашу команду продаж на одной странице. Отделы продаж взаимодействуют с новыми потенциальными клиентами для создания бизнеса и существующих клиентов для увеличения продаж и дальнейшего развития де...
Repzo
repzo.com
Полная платформа автоматизации продаж/полевых сотрудников для управления поставщиками услуг продаж, маркетинга и услуг, которая предоставляет вам аналитику покрытия в режиме реального времени.
eSpatial
espatial.com
eSpatial — это облачное картографическое программное обеспечение, разработанное для предприятий и предназначенное для пользователей. Мы считаем, что картографирование должно быть быстрым, простым и мощным. С помощью нашего картографического программного обеспечения вы можете легко загружать, визуали...
Skynamo
skynamo.com
Skynamo — это универсальная платформа продаж на местах для производителей, оптовиков и дистрибьюторов. Нам нравится думать об этом как о комплексном решении для управления продажами на местах, управления взаимоотношениями с клиентами и сбора заказов в одном. Skynamo позволяет вашим отделам продаж со...
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO — это инструмент взаимодействия с внешними продавцами, предназначенный для повышения эффективности и одновременного ускорения всех аспектов процесса продаж на местах. SPOTIO — это решение, которое облегчает повседневную работу за счет автоматизации ручных задач, повышения ответственности и пр...
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager — это CRM, выбранная отделами продаж, чтобы ускорить свою деятельность и продавать больше. Попробуйте бесплатно со своего ПК или мобильного устройства.
Delta Sales App
deltasalesapp.com
Приложение для автоматизации продаж для ваших выездных сотрудников Предназначен для производителей, оптовиков и дистрибьюторов, позволяющих оптимизировать свою деятельность по продажам на местах и ускорить продажи.
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
MobiWork не только поддерживает команду продаж на рынке, но также предоставляет решения для заказа для точек продаж MobiWork Retail и решения для управления командой маркетинга PG.