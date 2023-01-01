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Альтернативы - Repsly

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Пеппери | Единая платформа B2B-коммерции и мобильное приложение для продаж

BeatRoute

BeatRoute

beatroute.io

Платформа поддержки продаж, которая помогает предприятиям розничной торговли получать на 50 % больше дохода от своих отделов продаж, дистрибьюторов и клиентов.

Promomash

Promomash

promomash.com

«Промомаш» — единственная универсальная платформа для управления продвижением растущих CPG-брендов в ритейле. Планируйте, выполняйте, анализируйте и оптимизируйте все свои рекламные акции в сфере розничной торговли, продажи на местах и ​​маркетинговые мероприятия, а также демонстрации в магазинах в ...

Map My Customers

Map My Customers

mapmycustomers.me

Второй пилот для торговых представителей на местах. Командный центр для внешних лидеров продаж. Мобильное приложение Map My Customers для iOS и Android помогает внешним торговым представителям: Визуализируйте клиентов в виде меток на карте. • Просматривайте на карте области с наибольшими возможностя...

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

Ведущая платформа продаж на местах теперь с геймификацией Геймификация — это революционный набор инструментов, который преобразует данные в значительно улучшенную производительность торговых представителей, повышая способность вашей команды продаж преуспевать на целых 107%. Испытайте это прямо сейч...

Ecanvasser

Ecanvasser

ecanvasser.com

Удобное программное обеспечение Ecanvasser позволяет планировать и управлять всеми аспектами избирательной кампании, экономя часы времени и повышая вовлеченность сторонников.

Mapline

Mapline

mapline.com

Подключите свои данные к реальному миру. За считанные секунды вы можете загрузить свои данные, просмотреть их на карте, создать маршруты, создать диаграммы и отчеты и объединить все это на визуальной информационной панели. Используя наши мощные аналитические инструменты, создайте новые способы визуа...

URVA

URVA

urva.co

URVA Sales Force Tracker — это удобный для мобильных устройств инструмент продаж, который объединяет всю вашу команду продаж на одной странице. Отделы продаж взаимодействуют с новыми потенциальными клиентами для создания бизнеса и существующих клиентов для увеличения продаж и дальнейшего развития де...

Repzo

Repzo

repzo.com

Полная платформа автоматизации продаж/полевых сотрудников для управления поставщиками услуг продаж, маркетинга и услуг, которая предоставляет вам аналитику покрытия в режиме реального времени.

eSpatial

eSpatial

espatial.com

eSpatial — это облачное картографическое программное обеспечение, разработанное для предприятий и предназначенное для пользователей. Мы считаем, что картографирование должно быть быстрым, простым и мощным. С помощью нашего картографического программного обеспечения вы можете легко загружать, визуали...

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo — это универсальная платформа продаж на местах для производителей, оптовиков и дистрибьюторов. Нам нравится думать об этом как о комплексном решении для управления продажами на местах, управления взаимоотношениями с клиентами и сбора заказов в одном. Skynamo позволяет вашим отделам продаж со...

SPOTIO

SPOTIO

spotio.com

SPOTIO — это инструмент взаимодействия с внешними продавцами, предназначенный для повышения эффективности и одновременного ускорения всех аспектов процесса продаж на местах. SPOTIO — это решение, которое облегчает повседневную работу за счет автоматизации ручных задач, повышения ответственности и пр...

ForceManager

ForceManager

forcemanager.com

ForceManager — это CRM, выбранная отделами продаж, чтобы ускорить свою деятельность и продавать больше. Попробуйте бесплатно со своего ПК или мобильного устройства.

Delta Sales App

Delta Sales App

deltasalesapp.com

Приложение для автоматизации продаж для ваших выездных сотрудников Предназначен для производителей, оптовиков и дистрибьюторов, позволяющих оптимизировать свою деятельность по продажам на местах и ​​ускорить продажи.

Mobi Work

Mobi Work

dms.mobiwork.vn

MobiWork не только поддерживает команду продаж на рынке, но также предоставляет решения для заказа для точек продаж MobiWork Retail и решения для управления командой маркетинга PG.

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