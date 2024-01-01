Replica Studios предлагает комплексные решения в области речевых технологий на нескольких языках, идеально подходящие для разнообразных творческих и профессиональных случаев использования. Ее этическая платформа искусственного интеллекта включает в себя инструменты преобразования текста в речь и речи в речь, которые настраивают голоса в соответствии со стилями и ситуациями персонажей, создавая более захватывающий и увлекательный опыт в играх, анимации, фильмах, электронном обучении, аудиокнигах и создании контента для социальных сетей. Replica Studios также предлагает функцию Voice Lab, где можно спроектировать и воплотить в жизнь определенный голос или роль, создавая смесь до 5 уникальных голосов. Возможности локализации и дублирования облегчаются многоязычным генератором голоса с искусственным интеллектом, который поддерживает несколько языков и различные акценты. Кроме того, разработчики могут создавать приложения и платформы с голосовой поддержкой, улучшать голосовые рабочие процессы, создавать диалоговых ботов и многое другое, используя расширенный API преобразования текста в речь Replica. Решения, предоставляемые Replica Studios, подходят как для раннего прототипирования, так и для окончательного производства, охватывая современные творческие рабочие процессы, обеспечивая при этом этические методы искусственного интеллекта и коммерческую безопасность.

Веб-сайт: replicastudios.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Replica Studios, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.