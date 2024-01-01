Альтернативы - Renderforest
Canva
canva.com
Canva — это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы и другой визуальный контент для социальных сетей. Пользователи могут выбирать из множества профессиональных шаблонов, редактировать дизайны и загружать свои собственные фото...
VistaCreate
create.vista.com
Самый простой онлайн-редактор изображений ᐉ VistaCrate (ранее Crello) ➤ Создавайте свои собственные дизайны ✓ Публикуйте ✓ Обложки ✓ Анимации ☝ Используйте лучшее программное обеспечение для онлайн-дизайна ⏩ Это легко и бесплатно! Бесплатный инструмент графического дизайна, который поможет вам созд...
PosterMyWall
postermywall.com
Красивые дизайны. Беспроблемное продвижение. Расскажите о себе с помощью потрясающей графики, видеороликов, плакатов и листовок для социальных сетей.
Animaker
animaker.com
Animaker — это онлайн-сервис для создания анимационных видео «сделай сам» (#DIY), который делает презентации студийного качества доступными каждому. Анимированные видеоролики, сделано правильно!
Genially
genial.ly
Создавайте презентации, инфографику и другой потрясающий контент самостоятельно или вместе со своей командой.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Альтернатива Adobe® Acrobat® №1: PDFelement — это универсальное решение для работы с PDF. Создавайте, редактируйте, конвертируйте и подписывайте PDF-файлы более удобным способом.
Powtoon
powtoon.com
Создавайте профессиональные персонализированные видеоролики для любой аудитории, используя платформу визуальных коммуникаций Powtoon. Узнайте, почему более 30 миллионов профессионалов доверяют Powtoon.
Desygner
desygner.com
Инструмент графического дизайна для недизайнеров. Создание контента для всех. Присоединяйтесь к более чем 20 миллионам человек и 60 тысячам компаний, использующим Desygner. Создавайте контент, например публикации в социальных сетях, рекламу, презентации, визитные карточки, листовки и многое другое.
Move.ai
move.ai
Освободите свое движение. ЗАХВАТ СВОЕГО ВООБРАЖЕНИЯ. Никаких больше костюмов, никаких ограничений. Захват движения с высокой точностью стал проще.
Jitter
jitter.video
Легко анимируйте свои проекты. Экспортируйте свои творения в виде видео или GIF-файлов. Все в вашем браузере.
Steve.ai
steve.ai
Steve.AI — это онлайн-программа для создания видео, которая помогает любому создавать видео и анимацию за считанные секунды.
Visme
visme.co
Создавайте профессиональные презентации, интерактивную инфографику, красивый дизайн и увлекательные видеоролики — и все это в одном месте. Начните использовать Visme сегодня.
Designrr
designrr.io
Загрузите любую веб-страницу, MS Word, видео, подкаст или YouTube, и она создаст потрясающую электронную книгу и преобразует ее в формат pdf, epub, Kindle или Flipbook. Быстрый и простой в использовании. Включено полное обучение, круглосуточная поддержка и группа в Facebook.
Venngage
venngage.com
Присоединяйтесь к более чем 5 миллионам профессионалов, которые считают Venngage лучшим производителем инфографики. Выбирайте из более чем 10 000 профессиональных шаблонов, созданных для бизнеса.
Marq
marq.com
Marq (ранее Lucidpress) дает возможность каждому в организации создавать фирменный контент с помощью заблокированных шаблонов бренда. Попрощайтесь со своим творческим отставанием.
Biteable
biteable.com
Создавайте фирменные видеоролики с помощью ведущего производителя онлайн-видео. Biteable — ведущее решение для создания лаконичного, привлекательного фирменного видеоконтента.
Vyond
vyond.com
Экспертные результаты без усилий. Создавайте увлекательные видеоролики за считанные секунды. Vyond — это платформа для создания видео на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет возможности студии видеопроизводства — от написания сценария до готового видео — прямо у вас под рукой. Испол...
Template.net
template.net
Красиво оформленные, легко редактируемые шаблоны, позволяющие выполнять работу быстрее и эффективнее. Просто просматривайте, ищите, сохраняйте и загружайте наши простые в использовании шаблоны.
Curvenote
curvenote.com
Написание платформы для науки. Красивый инструмент для письма, предназначенный для технического письма, подключенный к Jupyter.
Xara Cloud
xara.com
Меньше дизайнерской работы, больше бизнес-результатов. Создавайте контент, который обращается к вашей аудитории. Полный набор инструментов, который отражает ваши идеи с визуальными результатами. Навыки дизайна не требуются.
Publitas
publitas.com
Мы помогаем брендам публиковать каталоги в Интернете, чтобы обеспечить приятные впечатления от покупок.
iPaper
ipaper.io
iPaper — это платформа цифровых каталогов, которая позволяет конвертировать печатные буклеты и каталоги в полностью интерактивные цифровые магазины. Привлеките внимание покупателя с помощью изображений и видео продуктов. Увеличьте трафик и продажи с помощью покупок в каталоге по электронной почте, W...
Picmaker
picmaker.com
Улучшите свою игру в социальных сетях с помощью инструмента управления Picmaker на базе искусственного интеллекта. Оптимизируйте создание, планирование и аналитику контента с помощью передовых алгоритмов и автоматизации. Попробуй сейчас!
Smore
smore.com
Smore — это инструмент для совместной рассылки новостей, в котором основное внимание уделяется простоте использования, красивым и значимым результатам, интеграции и простой автоматизации.
Moovly
moovly.com
Moovly, самый мощный на рынке инструмент для создания видео на базе искусственного интеллекта, предоставляет все необходимое вам и вашей организации для создания профессионально выглядящих видеороликов или презентаций за считанные минуты. Облачное решение Moovly, работающее только в браузере, разраб...
Curated
curated.co
Рассылайте потрясающие информационные бюллетени по электронной почте, которые действительно нравятся вашим читателям. Наш надежный (настраиваемый) шаблон отлично смотрится в любом почтовом клиенте, поэтому вы можете сосредоточиться на контенте, а не на дизайне.
Magic Studio
magicstudio.com
Photobooth использует ваши собственные фотографии для обучения пользовательской модели ИИ, которая отображает вашу внешность, а затем может генерировать ваши снимки головы и изображения профиля в различных стилях, смоделированных ИИ. Качество изображений профиля, которые может создать Photo Booth, н...
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe — это простой в использовании инструмент для создания анимированных видеороликов с возможностью перетаскивания, подходящий для новичков и профессионалов, подходящий для любой отрасли и должности. Создавайте анимационные видеоролики профессионального качества, которые увлекают и обучают в...
PixCap
pixcap.com
Pixcap — это веб-платформа для дизайна, предназначенная для брендов, стартапов и креативных агентств любого размера, позволяющая им быстро создавать эффектный 3D-дизайн брендинга. Интеграция 3D-элементов в брендинг, рекламу, презентации продуктов и контент в социальных сетях оказалась значительно бо...
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate — технологическая компания, которая занимается разработкой простого в использовании, но мощного программного обеспечения, в том числе для создания анимации, создания анимации для досок, создания анимации персонажей и создания бизнес-видео. Программирование не требуется: каждый может ис...