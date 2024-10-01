Альтернативы - Render

Hostman

hostman.com

Hostman — это облачная платформа, на которой разработчики и технические команды могут размещать свои решения: веб-сайты, магазины электронной коммерции, веб-сервисы, приложения, игры и многое другое. С Hostman у вас есть свобода выбора услуг, резервирование столько ресурсов, сколько вам нужно, и упр...