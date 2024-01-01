RemotiveLabs

RemotiveLabs

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Веб-сайт: remotivelabs.com

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Более простой способ создания прототипов, тестирования и создания программного обеспечения для автомобилей! RemotiveLabs упрощает разработку автомобильного программного обеспечения, облегчает абстракцию оборудования и предлагает более гибкую среду по сравнению с устаревшими инструментами с предметно-ориентированными языками и изолированными процессами. - Используйте язык программирования по вашему выбору, например. Python, Rust, C++, чтение и запись данных сигналов автомобиля через API-интерфейсы gRPC. Используйте сценарии LUA для преобразования (переименовывания, сопоставления, объединения или синтеза) сигналов, излучаемых на заданной частоте. - Создание уровня абстракции для AAOS, ProtoPie, Unity и т. д. в ожидаемом формате (например, свойства транспортного средства COVESA VSS, AAOS). - Мы поддерживаем распространенные сетевые протоколы транспортных средств, такие как CAN, FlexRay, LIN и Automotive Ethernet, поддерживаемые форматами .dbc, .xml (fibex), .ldf и .arxml. Доступна поддержка защиты E2E. - Сдвиньте левую сторону и создайте свою собственную доступную и удаленно доступную испытательную установку / стенд, работающую на выбранном вами оборудовании (Nvidia Drive, Host Mobility, любой Docker-based/Linux, Raspberry Pi и т. д.). У нас есть несколько API-интерфейсов для подключения к популярным платформам тестирования, включая Jenkins, GitLab и т. д. Легко создавайте тестовые сценарии, запускайте диагностику и перепрограммируйте ECU. RemotiveLabs делает CI и автоматическое тестирование проще, чем когда-либо. Никакого дополнительного компьютера не требуется, для подключения используйте ноутбук с выбранной вами операционной системой. Доступна бесплатная демо-версия — вход в систему не требуется: сразу же поэкспериментируйте с сигналами из нашего демонстрационного цикла движения: https://demo.remotivelabs.com/ — Просмотр и воспроизведение сигналов (веб-клиент/справочная библиотека) — Работа с сигналами и их преобразование в Android Свойства / VSS — Примените свой собственный код Продукты на платформе RemotiveLabs: — RemotiveBroker: «швейцарский армейский нож» для разработчиков программного обеспечения, используемый в качестве программного обеспечения ECU, регистратора данных, промежуточного программного обеспечения для гибкого прототипирования и использования испытательных стендов. Лицензия на оборудование брокера 2500 евро в год (работает на оборудовании по вашему выбору, например, Rasberry Pi или любом аппаратном обеспечении на базе Linux/Docker. Справочные комплекты доступны здесь: https://remotivelabs.com/downloads-documentations/#section-reference-kit ). - RemotiveCloud: виртуальная среда RemotiveBroker для воспроизведения, преобразования и потоковой передачи сигналов. Бесшовное и простое сотрудничество, не касаясь оборудования. Облачный пакет воспроизведения 900 евро/год.
Категории:
Software Development
Инструменты тестирования программного обеспечения

Веб-сайт: remotivelabs.com

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