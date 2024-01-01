Альтернативы - RemoteHQ
TeamViewer Web
teamviewer.com
Удаленная поддержка, как никогда раньше. Все, что вам нужно, на одной платформе. Откройте для себя удобство и безопасность работы с совершенно новым TeamViewer.
Gather
gather.town
Gather — это пространство для видеозвонков, которое позволяет нескольким людям параллельно вести отдельные разговоры, входя и выходя из этих разговоров так же легко, как и в реальной жизни.
Zoho Assist
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
GoTo
goto.com
GoTo — это унифицированная коммуникационная платформа, которая включает в себя решения для видеоконференций, вебинаров и телефонных систем по одной низкой цене. Узнайте больше сегодня.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
Splashtop
splashtop.com
Splashtop — это семейство программного обеспечения для удаленного рабочего стола и программного обеспечения удаленной поддержки, разработанное Splashtop Inc. Splashtop позволяет пользователям удаленно получать доступ к компьютерам или удаленно поддерживать их с настольных и мобильных устройств. Spla...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Ваш бизнес растет, когда растут ваши люди. Мы считаем, что успех вашего бизнеса (и нашего) зависит от людей. Благодаря нашему проверенному набору бизнес-инструментов мы будем направлять вашу команду и бизнес к последовательному росту.
oVice
ovice.com
Больше подключайтесь и взаимодействуйте со своей удаленной командой Виртуальное рабочее место, которое позволяет вам синхронизироваться с кем угодно и где угодно.
Spot
spotvirtual.com
Приложение нового поколения для общения в командах. Spot — это комплексное решение для команд, позволяющее объединяться, сотрудничать и формировать культуру. Нам доверяют сотни организаций.
Switchboard
switchboard.app
Освободите место для большего количества совместных встреч. Используйте инструменты, которые вы уже используете, и работайте бок о бок со своей командой, клиентами и покупателями.
SpatialChat
spatial.chat
Групповой видеочат для личных виртуальных встреч в любом месте и в любое время.
Consolto
consolto.com
ЖИВОЙ ВИДЕОЧАТ С КЛИЕНТАМИ ПРЯМО С ВАШЕГО САЙТА Организуйте высококачественные видеовстречи, чтобы достичь целевых показателей продаж, развивать свой бизнес и строить лучшие деловые отношения.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans — мировой лидер в области облачных видеоконференций. Легко и безопасно проводите видеозвонки, вебинары, конференц-звонки и онлайн-встречи.
GoBrunch
gobrunch.com
GoBrunch — супер-крутое приложение для видеочата. Вы можете создавать интерактивные виртуальные комнаты и настраивать их по своему усмотрению. Он подходит для встреч и рабочих мест.
CrankWheel
crankwheel.com
Продавайте больше и повышайте рентабельность инвестиций в веб-сайт, используя программное обеспечение для внутренних продаж для совместного использования экрана, мгновенных демонстраций и телефонных конференций.
Deskmy
deskmy.com
Удаленно или в офисе? Ответ: «deskMy». Встречайте свой новый рабочий стол, где бы вы ни находились. Откройте свой рабочий стол с любого устройства, и вы увидите все свои товарищи по команде и приложения в одном месте, независимо от того, где вы или они физически находитесь.
Surfly
surfly.com
Следующая волна онлайн-взаимодействия. Создавайте совместные и совместимые цифровые путешествия без необходимости изменять свои приложения или устанавливать программное обеспечение.
Demio
demio.com
Только Demio предоставляет вашей аудитории простой вебинар, не требующий загрузки, а также все маркетинговые инструменты, необходимые для достижения лучших результатов.
join.me
join.me
Совместное использование экрана, онлайн-встречи и совместная работа в команде — все это быстро и легко на join.me. Покажите работе, кто здесь хозяин. Попробуйте JoinMe бесплатно сегодня!
ClearSlide
clearslide.com
Мы стремимся сделать каждое взаимодействие с клиентом успешным. Каждое электронное письмо, каждая встреча и каждая презентация должны быть потрясающими. ClearSlide предоставляет полноценную платформу для взаимодействия с покупателями, которая сочетает в себе управление контентом, интегрированные ком...
Nooks
nooks.ai
Nooks — это виртуальный номеронабиратель и виртуальный торговый зал на базе искусственного интеллекта, который помогает командам SDR в 5 раз увеличить качество общения и повысить производительность.
Workiro
workiro.com
Приложение нового поколения, которое уникальным образом сочетает в себе возможности управления задачами, общением и документами, включая электронную подпись, помогая вам лучше выполнять любую работу с кем угодно.
Sococo
sococo.com
Sococo — это онлайн-рабочее место, где распределенные команды каждый день работают вместе, бок о бок. Независимо от того, где могут находиться члены команды. В конце коридора, на другом конце кампуса или на другом конце света — работа в онлайн-офисе вашей организации даже более продуктивна, чем преб...
BMC
bmc.com
BMC помогает клиентам управлять и переосмысливать свой бизнес с помощью открытых, масштабируемых и модульных решений сложных ИТ-проблем. BMC работает с 86% компаний из списка Forbes Global 50, а также с клиентами и партнерами по всему миру, чтобы создавать их будущее. Благодаря нашей истории инновац...
Breakroom
breakroom.net
Комната отдыха — это следующая эволюция цифрового сотрудничества и взаимодействия — полностью настраиваемая 3D-среда, созданная с учетом всех ваших виртуальных требований. Новый мир работы — это не ад 2D-видеоконференций, в котором вы оказались. Это захватывающий цифровой опыт, который расширяет воз...
SoWork
sowork.com
Виртуальные рабочие места SoWork обеспечивают удаленным командам эффективность, присутствие, спонтанность и связь. Благодаря Office Assistant Sophia на базе искусственного интеллекта, лучшим инструментам для встреч и полной настройке SoWork делает вашу команду счастливее и продуктивнее, чем когда-ли...
Enablex.ai
enablex.io
EnableX — это платформа CPaaS для живого видео, Emotion AI, голоса и SMS, предоставляющая API и SDK для веб- и мобильных разработчиков с омниканальными коммуникационными решениями.
Teemyco
teemyco.com
Teemyco позволяет командам сосуществовать независимо от того, где каждый физически находится. Мы поощряем спонтанное взаимодействие и объединяем коллег. Начните бесплатно — бета-версия Teemyco теперь открыта для всего мира!
Samepage
samepage.io
Войдите в Samepage и сотрудничайте со своей командой в режиме реального времени. Общайтесь, делитесь файлами, назначайте задачи, управляйте проектами и многое другое.