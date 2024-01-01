Альтернативы - RemoteHQ

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Удаленная поддержка, как никогда раньше. Все, что вам нужно, на одной платформе. Откройте для себя удобство и безопасность работы с совершенно новым TeamViewer.

Gather

Gather

gather.town

Gather — это пространство для видеозвонков, которое позволяет нескольким людям параллельно вести отдельные разговоры, входя и выходя из этих разговоров так же легко, как и в реальной жизни.

Zoho Assist

Zoho Assist

zoho.com

Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!

GoTo

GoTo

goto.com

GoTo — это унифицированная коммуникационная платформа, которая включает в себя решения для видеоконференций, вебинаров и телефонных систем по одной низкой цене. Узнайте больше сегодня.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...

Splashtop

Splashtop

splashtop.com

Splashtop — это семейство программного обеспечения для удаленного рабочего стола и программного обеспечения удаленной поддержки, разработанное Splashtop Inc. Splashtop позволяет пользователям удаленно получать доступ к компьютерам или удаленно поддерживать их с настольных и мобильных устройств. Spla...

Bloom Growth

Bloom Growth

bloomgrowth.com

Ваш бизнес растет, когда растут ваши люди. Мы считаем, что успех вашего бизнеса (и нашего) зависит от людей. Благодаря нашему проверенному набору бизнес-инструментов мы будем направлять вашу команду и бизнес к последовательному росту.

oVice

oVice

ovice.com

Больше подключайтесь и взаимодействуйте со своей удаленной командой Виртуальное рабочее место, которое позволяет вам синхронизироваться с кем угодно и где угодно.

Spot

Spot

spotvirtual.com

Приложение нового поколения для общения в командах. Spot — это комплексное решение для команд, позволяющее объединяться, сотрудничать и формировать культуру. Нам доверяют сотни организаций.

Switchboard

Switchboard

switchboard.app

Освободите место для большего количества совместных встреч. Используйте инструменты, которые вы уже используете, и работайте бок о бок со своей командой, клиентами и покупателями.

SpatialChat

SpatialChat

spatial.chat

Групповой видеочат для личных виртуальных встреч в любом месте и в любое время.

Consolto

Consolto

consolto.com

ЖИВОЙ ВИДЕОЧАТ С КЛИЕНТАМИ ПРЯМО С ВАШЕГО САЙТА Организуйте высококачественные видеовстречи, чтобы достичь целевых показателей продаж, развивать свой бизнес и строить лучшие деловые отношения.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.

BlueJeans

BlueJeans

bluejeans.com

BlueJeans — мировой лидер в области облачных видеоконференций. Легко и безопасно проводите видеозвонки, вебинары, конференц-звонки и онлайн-встречи.

GoBrunch

GoBrunch

gobrunch.com

GoBrunch — супер-крутое приложение для видеочата. Вы можете создавать интерактивные виртуальные комнаты и настраивать их по своему усмотрению. Он подходит для встреч и рабочих мест.

CrankWheel

CrankWheel

crankwheel.com

Продавайте больше и повышайте рентабельность инвестиций в веб-сайт, используя программное обеспечение для внутренних продаж для совместного использования экрана, мгновенных демонстраций и телефонных конференций.

Deskmy

Deskmy

deskmy.com

Удаленно или в офисе? Ответ: «deskMy». Встречайте свой новый рабочий стол, где бы вы ни находились. Откройте свой рабочий стол с любого устройства, и вы увидите все свои товарищи по команде и приложения в одном месте, независимо от того, где вы или они физически находитесь.

Surfly

Surfly

surfly.com

Следующая волна онлайн-взаимодействия. Создавайте совместные и совместимые цифровые путешествия без необходимости изменять свои приложения или устанавливать программное обеспечение.

Demio

Demio

demio.com

Только Demio предоставляет вашей аудитории простой вебинар, не требующий загрузки, а также все маркетинговые инструменты, необходимые для достижения лучших результатов.

join.me

join.me

join.me

Совместное использование экрана, онлайн-встречи и совместная работа в команде — все это быстро и легко на join.me. Покажите работе, кто здесь хозяин. Попробуйте JoinMe бесплатно сегодня!

ClearSlide

ClearSlide

clearslide.com

Мы стремимся сделать каждое взаимодействие с клиентом успешным. Каждое электронное письмо, каждая встреча и каждая презентация должны быть потрясающими. ClearSlide предоставляет полноценную платформу для взаимодействия с покупателями, которая сочетает в себе управление контентом, интегрированные ком...

Nooks

Nooks

nooks.ai

Nooks — это виртуальный номеронабиратель и виртуальный торговый зал на базе искусственного интеллекта, который помогает командам SDR в 5 раз увеличить качество общения и повысить производительность.

Workiro

Workiro

workiro.com

Приложение нового поколения, которое уникальным образом сочетает в себе возможности управления задачами, общением и документами, включая электронную подпись, помогая вам лучше выполнять любую работу с кем угодно.

Sococo

Sococo

sococo.com

Sococo — это онлайн-рабочее место, где распределенные команды каждый день работают вместе, бок о бок. Независимо от того, где могут находиться члены команды. В конце коридора, на другом конце кампуса или на другом конце света — работа в онлайн-офисе вашей организации даже более продуктивна, чем преб...

BMC

BMC

bmc.com

BMC помогает клиентам управлять и переосмысливать свой бизнес с помощью открытых, масштабируемых и модульных решений сложных ИТ-проблем. BMC работает с 86% компаний из списка Forbes Global 50, а также с клиентами и партнерами по всему миру, чтобы создавать их будущее. Благодаря нашей истории инновац...

Breakroom

Breakroom

breakroom.net

Комната отдыха — это следующая эволюция цифрового сотрудничества и взаимодействия — полностью настраиваемая 3D-среда, созданная с учетом всех ваших виртуальных требований. Новый мир работы — это не ад 2D-видеоконференций, в котором вы оказались. Это захватывающий цифровой опыт, который расширяет воз...

SoWork

SoWork

sowork.com

Виртуальные рабочие места SoWork обеспечивают удаленным командам эффективность, присутствие, спонтанность и связь. Благодаря Office Assistant Sophia на базе искусственного интеллекта, лучшим инструментам для встреч и полной настройке SoWork делает вашу команду счастливее и продуктивнее, чем когда-ли...

Enablex.ai

Enablex.ai

enablex.io

EnableX — это платформа CPaaS для живого видео, Emotion AI, голоса и SMS, предоставляющая API и SDK для веб- и мобильных разработчиков с омниканальными коммуникационными решениями.

Teemyco

Teemyco

teemyco.com

Teemyco позволяет командам сосуществовать независимо от того, где каждый физически находится. Мы поощряем спонтанное взаимодействие и объединяем коллег. Начните бесплатно — бета-версия Teemyco теперь открыта для всего мира!

Samepage

Samepage

samepage.io

Войдите в Samepage и сотрудничайте со своей командой в режиме реального времени. Общайтесь, делитесь файлами, назначайте задачи, управляйте проектами и многое другое.

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