Альтернативы - Remesh
UserTesting
usertesting.com
Инструменты тестирования и исследования юзабилити для улучшения качества обслуживания клиентов в Интернете от UserTesting, платформы Human Insight. Программное обеспечение G2 для CX №1 в отрасли.
Dovetail
dovetail.com
Dovetail помогает вам хранить, анализировать и совместно использовать исследования пользователей в одном месте, что позволяет легко видеть закономерности, узнавать мнения клиентов и решать, что делать дальше. В число наших клиентов входят Boston Consulting Group, Cisco, CSIRO, Deliveroo, Elsevier, K...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Userfeel
userfeel.com
Платите по мере использования. Инструмент пользовательского тестирования без подписки или ежемесячной платы. Получите более подробную информацию от нашей группы высококачественных тестировщиков всего за 30 долларов США за тестировщика.
Marker.io
marker.io
Сообщения об ошибках не должны быть сложной задачей. Получайте отзывы клиентов и коллег о веб-сайте в свой любимый трекер ошибок, не сводя разработчиков с ума.
dscout
dscout.com
Платформа качественных исследований dscout использует мобильное приложение и более 100 тысяч активных участников, позволяющих эффективно снимать мгновенное видео и облегчать понимание…
Maze
maze.co
Отличные продукты создаются на основе хороших привычек. Сделайте поиск продуктов непрерывным. Подтверждайте общую картину и повседневные решения по продукту с помощью информации о пользователях, которую может собирать, использовать и действовать вся ваша команда.
Prolific
prolific.co
Самостоятельный сбор данных по требованию. Prolific помогает вам набирать высококачественных участников исследования для участия в вашем исследовании, опросе или эксперименте.
HoneyStack
hockeystack.com
Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...
User Interviews
userinterviews.com
Набирайте пользователей из нашей аудитории, состоящей из более чем 450 000 проверенных потребителей и профессионалов, или привлеките свою собственную аудиторию и создайте базу данных участников для любого типа UX-исследований.
Usersnap
usersnap.com
Usersnap помогает вашему бизнесу с помощью своей универсальной платформы обратной связи создавать более качественные и успешные продукты и услуги с помощью отзывов клиентов. Собирайте отзывы пользователей на протяжении всего жизненного цикла разработки продукта. Попробуйте бесплатно.
UserZoom
userzoom.com
UX-исследование сделано правильно. С системой UserZoom UX Insights вы можете копать глубже и быстрее, чтобы обеспечить превосходный цифровой опыт на протяжении всего жизненного цикла разработки продукта.
GetWhy
getwhy.io
GetWhy — аналитическая компания нового поколения. Комплексная аналитическая платформа GetWhy, основанная на искусственном интеллекте поколения, предоставляет лучшее в своем классе качество потребительской информации с беспрецедентной скоростью и за небольшую часть затрат, которые тратят традиционные...
Userbrain
userbrain.com
Настройте свой первый пользовательский тест всего за несколько минут и получите первые результаты через несколько часов. Userbrain — это ваш быстрый путь к выяснению того, что работает для вашего продукта, а что нет.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak — это платформа для исследований UX, готовая помочь вам с любыми задачами, которые вы перед ней ставите. Если вы когда-нибудь задумывались, что думают и чувствуют ваши пользователи по поводу вашего веб-сайта, приложения или прототипа, вам больше не нужно гадать. На платформе UXtweak доступно...
Respondent Researcher
respondent.io
Сопоставление исследователей с участниками. Набирайте любую аудиторию участников или находите платные возможности для проведения исследований по любому методу исследования по всему миру.
Discuss
discuss.io
Дискуссия.io, созданный для масштабирования качественных исследований с помощью революционных генеративных идей на основе искусственного интеллекта, является домом для самых любимых в мире инструментов исследования рынка.
Optimal Workshop
optimalworkshop.com
Создавайте лучший цифровой опыт на основе данных. Быстро и легко тестируйте что угодно — от архитектуры веб-сайтов до разработки прототипов — с помощью нашего набора специализированных инструментов исследования пользователей.
Marvin
heymarvin.com
Привет, привет, так приятно познакомиться. Мы — Marvin, платформа качественного анализа данных и репозиторий исследований, разработанная, чтобы помочь вам централизовать все знания о клиентах и разрабатывать продукты, ориентированные на пользователя. Благодаря передовому искусственному интеллекту ...
Respondent Participant
respondent.io
Сопоставление исследователей с участниками. Набирайте любую аудиторию участников или находите платные возможности для проведения исследований по любому методу исследования по всему миру.
Userback
userback.io
ПЛАТФОРМА ВИЗУАЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ №1 Отзывы пользователей [@#!#+$?%] сложны. Вот почему более 20 000 команд разработчиков выбирают Userback для автоматизации, оптимизации и структурирования своих циклов обратной связи, от сбора до закрытия. - Обогатите обратную связь с помощью ко...
Netigate
netigate.net
Netigate предлагает комплексное решение для обратной связи с клиентами и сотрудниками. Получайте полезную информацию и принимайте решения на основе данных.
VWO
vwo.com
VWO — это ведущий на рынке инструмент A/B-тестирования, который быстрорастущие компании используют для экспериментов и оптимизации коэффициента конверсии.
Howuku
howuku.com
Howuku — это набор инструментов, которые помогут вам создать высокоэффективный пользовательский опыт с помощью записи посетителей, тепловой карты, виджета обратной связи, A/B-тестирования и т. д.
Rally UXR
rallyuxr.com
Rally UXR is a User Research CRM that enables Research and Product teams to recruit, manage and conduct research directly with their users.
PureSpectrum - Marketplace
purespectrum.com
PureSpectrum offers a complete end-to-end market research and insights platform, helping insights professionals make decisions more efficiently, and faster than ever before. Awarded MR Supplier of the Year at the 2021 Marketing Research and Insight Excellence Awards, PureSpectrum is recognized for t...
PureSpectrum - Insights
purespectrum.com
PureSpectrum offers a complete end-to-end market research and insights platform, helping insights professionals make decisions more efficiently, and faster than ever before. Awarded MR Supplier of the Year at the 2021 Marketing Research and Insight Excellence Awards, PureSpectrum is recognized for t...
methinks
methinks.io
methinks.io user testing provides face-to-face interviews in a mobile app. Qualifying testers, surveys, live video interviews, archives, payment, all-in one app
Cambri
cambri.io
Cambri is a global res-tech growth company born in 2018, with headquarters in Helsinki and Stockholm, and offices across Europe. Cambri provides teams with an agile approach to product development, resulting in more successful launches to bring only purposeful and long-lasting products and services ...
EthOS
ethosapp.com
EthOS is an immersive research platform that helps UX Researchers and Market Research Teams illuminate the unknown through digital ethnography, mobile diary studies, and chat-based interviews. Discover With Mobile Ethnography * Find hidden problems with products and services that arise in real-worl...
Corus
cor.us
The easiest way for businesses to collaborate to inform their decisions with customer insights. A platform designed for your team to collaboratively to connect you confidently and seamlessly with 80 million people in 135 countries. Simply the fastest way to do quantitative market research period.
Loop11
loop11.com
Loop11 is a UX research and testing platform that automates user research to deliver insights to improve digital user experiences. The platform allows you to quickly set up and run user experience tests on any website or domain, including live websites, prototypes, your competitor's website, and mor...
YoHe
yohe.io
YoHe is a platform that has all the feedback tools that you need. We help to find out about all the problems that your clients experience while using your service. YoHe is also a team of experts who can highlight the most critical issues, prioritize them and come up with solutions. Collect feedback ...
Betafi
betafi.co
Betafi makes it easy to capture user feedback with help of timestampped notes and the ability to instantly tag key feedback points. Your interview questions are also available within Betafi, so you don't have to switch windows to look for them and ensure you have not missed asking some important que...
Field Agent
fieldagent.net
The Field Agent B2B MarketPlace connects brands, retailers, and agencies with customers across the country and around the world to help you win at retail. Our suite of fast, affordable retail-success products provides clients a distinct advantage in serving shoppers, outmaneuvering competitors, and ...
Purlem
purlem.com
Strengthen relationships with your customers by creating a unique webpage for every person on your list, allowing you to engage with them on a personalized 1:1 level. We are a simple, cost-effective bridge to the brave new world of personalized marketing.
Highlight
letshighlight.com
Highlight's in-home product testing platform helps global and emerging CPG brands innovate, test, and successfully launch new physical consumer products including food and beverages, beauty and personal care products, products for kids and pets. Highlight exists to build better products for people a...
PlaybookUX
playbookux.com
PlaybookUX enables businesses to make data-driven decisions from relevant data sources. Its software platform allows you to access current or prospective customers to provide feedback on business concepts, product features, and marketing direction.
Tetra Insights
tetrainsights.com
Tetra’s platform provides features and benefits designed for insight-driven enterprises, including: - Single source of truth for all customer audio and video - Upload and sync large video files from any source - Robust research and insight repository - Automated transcription for all uploaded files ...
Great Question
greatquestion.co
Great Question is the home of UX research for best-in-class teams like Canva, Drift, and Brex. Recruit research participants, conduct user interviews, surveys, and focus groups, and say thanks with global incentives. Then store, analyze, and share all of your insights, highlights, reels, recordings,...
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS is the crowdsourcing platform for effective testing and real insights Launch effective testing. Engage a real crowd of skilled humans. Get powerful insights and answers at any time needed. With UNGUESS you have much more than a crowdtesting platform: it’s everything your digital solutions de...
Ethnio
ethn.io
Ethnio is a UX research recruiting, scheduling, incentives, and participant management CRM. The most powerful user research CRM, Ethnio was built by UX Researchers to cover all your research operations needs
YOMO
yomoai.com
YOMO is an innovative AI-driven SaaS platform engineered to revolutionize the way businesses interact with and benefit from their meetings. It stands out as a comprehensive solution for enhancing meeting productivity and decision-making in the SaaS and startup sectors. At its core, YOMO offers seaml...
Lightster
lightster.co
Lightster is the only platform that instantly surrounds you with potential customers that can test your product, tell you about their pain-points, and give you their feedback. What you can do on Lightster: - Conduct customer discovery sessions. - Test product designs & prototypes. - Brainstorm ideas...
NEXT
nextapp.co
NEXT — это платформа для поиска продуктов на базе искусственного интеллекта, которая превращает взаимодействие с клиентами в ценную информацию о продуктах. NEXT собирает информацию о взаимодействиях с клиентами, точно понимает эти взаимодействия и предоставляет научно обоснованные идеи, которые кома...
UXArmy
uxarmy.com
UXArmy — платформа для исследования пользователей. В UXArmy создание пользовательского теста занимает несколько минут, а ответы пользователей начинают поступать в течение нескольких часов после запуска теста. Онлайн-юзабилити-тестирование UXArmy записывает видео с экрана, пока тестировщики выполняют...
Lyssna
app.lyssna.com
Lyssna (formally UsabilityHub) is a remote user research platform that allows companies to recruit, research, interview and understand their audiences so they can create better experiences. The best teams use Lyssna so they can deeply understand their audience and move in the right direction — faste...
PickFu
pickfu.com
Create polls to test your product designs, images and copy to find out which version your target market likes best. Whether you’re an Amazon seller, e-commerce store, mobile app developer, book author, or entrepreneur, PickFu can help you make data-driven decisions. Here are just some of the ways yo...
Wynter
wynter.com
Wynter дает вам обратную связь от ваших целевых клиентов. Узнайте, о чем ваши B2B SaaS ICP: ⦿ думают и чего хотят, каковы их боли, желаемые результаты и задачи, которые необходимо выполнить ⦿ как ваш маркетинг и сообщения о продуктах резонируют с ними. Wynter помогает B2B-компаниям ускорить циклы об...
GetCurious
getcurious.io
GetCurious позволяет продуктовым компаниям проводить более глубокие исследования пользователей и быстрее. Продукт позволяет продуктовым группам собирать информацию с помощью видео, аудио и демонстрации экрана, пока участник использует целевой веб-сайт, приложение или прототип. Быстрый набор участник...
Voxpopme
voxpopme.com
Мы в Voxpopme считаем, что не следует жертвовать качеством ради быстрого получения необходимой информации по разумной цене. Аналитические группы находятся под огромным давлением, поскольку им приходится давать надежные ответы на важнейшие бизнес-вопросы при ограниченных ресурсах. Мы можем помочь. Vo...
Forsta
forsta.com
Forsta, компания Press Ganey, поддерживает платформу HX (Human Experience) — комплексную технологическую платформу для опыта и исследований, которая устраняет разрозненность между CX (Customer Experience), опытом сотрудников (EX) и исследованиями рынка — чтобы компании могли получить более глубокое ...
Plotline
plotline.so
Plotline — это платформа взаимодействия внутри приложений для потребительских интернет-компаний. Команды по продукту и маркетингу могут настраивать легко настраиваемые сообщения или подсказки внутри приложения, чтобы улучшить внедрение функций и увеличить конверсию. Полное отсутствие кода.
Indeemo
indeemo.com
Наша платформа для видеоисследований, основанная на искусственном интеллекте, позволяет командам MR, UX и CX понимать людей, продукты и опыт в контексте повседневной жизни. Исследователи, дизайнеры и менеджеры по продуктам, которых мы поддерживаем, используют Indeemo в контекстах B2C и B2B для разли...
Zinklar
zinklar.com
Платформа SaaS, которая обеспечивает результаты в режиме реального времени и превращает Consumer Insights в повседневное решение для брендов по всему миру. Он предлагает брендам продукт, который традиционно приобретается через агентства рыночных исследований на основе ежегодной подписки. Просто и ле...
Upsiide
upsiide.com
Upsiide — это SaaS-платформа, созданная и постоянно совершенствуемая экспертами по потребительским вопросам из Dig Insights. Upsiide позволяет вам более эффективно и результативно совершенствовать и проверять свои инновационные идеи. ... Показать больше Организации, которые переносят свой инновацион...
Survicate
survicate.com
Простое программное обеспечение для проведения опросов, позволяющее собирать отзывы клиентов в больших масштабах за считанные минуты, а не недели. Потому что обратная связь с клиентами не должна быть такой сложной. Survicate высоко ценится за простоту установки, настройки и интеграции.
WEVO
wevo.ai
Используя вашу целевую аудиторию, WEVO является единственным инструментом, который выявляет препятствия для конверсии и предоставляет рекомендации по увеличению конверсии веб-сайта перед запуском. Создавайте правильный клиентский опыт быстрее благодаря более точной обратной связи с пользователями.
Sprig
sprig.com
Sprig — ранее UserLeap. Контекстное исследование пользователей — быстрое и надежное. Обеспечьте раннее и частое проведение исследований пользователей с помощью целевых микроопросов Sprig, видеовопросов и многого другого.