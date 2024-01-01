ReLogo AI — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который в основном используется для разработки логотипов. Он обеспечивает уникальный подход к брендингу, позволяя пользователям трансформировать свой логотип в множество уникальных стилей. Он выходит за рамки традиционного однотипного тематического подхода и расширяет возможности представления бренда. Этот инструмент не только предназначен для изменения логотипа, но также используется в качестве инструмента AI-рендеринга дизайна интерьера. Пользователи могут загрузить изображение проекта дизайна интерьера, а затем за короткий промежуток времени получить фотореалистичные изображения во множестве различных стилей дизайна. Этот инструмент обладает впечатляющими возможностями для объединения творчества и технологий, что делает процесс рендеринга логотипа и дизайна простым и эффективным. Он прост в использовании, требует только подтверждения по электронной почте или входа в систему с помощью Google. Инструмент также поддерживает широкий спектр стилей от «Городской энергии» до «Древних руин», что делает его универсальным для самых разных требований проекта.

Веб-сайт: relogoai.com

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