Redpanda Cloud

Redpanda is a powerful, yet simple, and cost-efficient streaming data platform that is compatible with Kafka® APIs while eliminating Kafka complexity.

Веб-сайт: redpanda.com

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