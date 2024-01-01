RedBrick AI

RedBrick AI

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Веб-сайт: redbrickai.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Ведущая платформа аннотирования радиологических данных. Лидеры в области ИИ в радиологии используют ИИ RedBrick для получения достоверной информации на 60 % быстрее.

Веб-сайт: redbrickai.com

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