Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Redbird — это корпоративная аналитическая платформа на базе искусственного интеллекта, позволяющая любому сотруднику организации легко автоматизировать и унифицировать свою аналитическую работу за считанные минуты без написания кода. Redbird подключается ко всем источникам данных организации и ускоряет аналитическую работу по подготовке, обработке, анализу, составлению отчетов и обработке данных.

Веб-сайт: redbird.io

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