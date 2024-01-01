Redbird

Redbird

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Веб-сайт: redbird.io

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Redbird — это корпоративная аналитическая платформа на базе искусственного интеллекта, позволяющая любому сотруднику организации легко автоматизировать и унифицировать свою аналитическую работу за считанные минуты без написания кода. Redbird подключается ко всем источникам данных организации и ускоряет аналитическую работу по подготовке, обработке, анализу, составлению отчетов и обработке данных.

Веб-сайт: redbird.io

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