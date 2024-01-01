Альтернативы - Red Hat
Box
box.com
Box, Inc. (ранее Box.net) — американская интернет-компания, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния. Компания специализируется на облачном управлении контентом и сервисе обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, macOS и нескольких мобильных платформ. Компания ...
Databricks
databricks.com
Databricks — компания, основанная создателями Apache Spark. Databricks вырос из проекта AMPLab в Калифорнийском университете в Беркли, который участвовал в создании Apache Spark, среды распределенных вычислений с открытым исходным кодом, построенной на основе Scala. Databricks разрабатывает веб-плат...
Deepnote
deepnote.com
Управляемые блокноты для ученых и исследователей данных.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud предоставляет интегрированный набор надежных и безопасных инструментов и продуктов для облачных вычислений, помогая вам создавать облачную инфраструктуру и центры обработки данных в различных регионах для расширения возможностей вашего бизнеса и глобальной отрасли. Попробуйте бесплатно...
Obviously AI
obviously.ai
Весь процесс работы с Data Science — построение алгоритма машинного обучения, объяснение результатов и прогнозирование результатов — упакован в один клик.
Observable
observablehq.com
Исследуйте, анализируйте и объясняйте данные. Как команда. Откройте для себя новую информацию, ответьте на больше вопросов и принимайте более эффективные решения.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch, молниеносная скорость — платформа, позволяющая командам создавать искусственный интеллект без головной боли.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
Landing AI
landing.ai
Компьютерное зрение стало очень простым. Создайте и разверните свою систему компьютерного зрения за считанные минуты. Никакого сложного программирования или опыта работы с искусственным интеллектом не требуется.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku — это компания, занимающаяся искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением, которая была основана в 2013 году. В декабре 2019 года Dataiku объявила, что CapitalG — венчурный фонд поздней стадии роста, финансируемый Alphabet Inc. — присоединился к Dataiku в качестве инвестора и что он д...
Hex
hex.tech
Hex — это современная платформа данных для науки о данных и аналитики. Блокноты для совместной работы, красивые приложения для работы с данными и безопасность корпоративного уровня.
mindsdb
mindsdb.com
НЛП внутри вашей базы данных. Примените возможности моделей OpenAI GPT и Hugging Face к текстовым данным в вашей базе данных всего за несколько строк SQL.
Akkio
akkio.com
Прогнозирующий ИИ для аналитиков. Обеспечьте своим предприятиям конкурентное преимущество благодаря быстрой аналитике и простым прогнозам. Кодирование не требуется.
Kili Technology
kili-technology.com
Простой и быстрый инструмент аннотаций для масштабирования ваших проектов машинного обучения.
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub — это место, где люди создают проекты по науке о данных. Используйте DAGsHub, чтобы находить, воспроизводить и вносить вклад в свои любимые проекты по науке о данных.
RunLve
web.runlve.com
Runlve sits at the center of the AI revolution. Runlve provides data science tools, MLOps, and data & model management to empower our customers and community with AI capabilities to propel their projects forward.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.
V7
v7labs.com
Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.
Qlik
qlik.com
Qlik® помогает вам использовать ваши данные для решения проблем, достижения новых целей и удовлетворения важнейших потребностей бизнеса. Все начинается здесь. С лидером отрасли в области решений для интеграции и анализа данных, которые поддерживают вашу стратегию искусственного интеллекта.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Любимый специалистами по данным, управляемый ИТ-специалистами. Ваше универсальное решение для обработки данных и разработки, развертывания и конвейеров данных в облаке.
Pecan
pecan.ai
Программное обеспечение для прогнозной аналитики от Pecan создано для эффективной работы. Получайте точные и действенные прогнозы за считанные дни и раскройте возможности AutoML.
Infoveave
infoveave.com
Infoveave® is a unified Data Automation and Decision Intelligence Platform that integrates data from multiple sources to deliver intelligent information and timely insights that, in turn, provide businesses with the clarity they need for making mission-critical decisions. The 4 pillars of Infoveave...
HIRO
hiro.so
Hiro builds developer tools that bring Web3 to Bitcoin. Hiro’s suite of tools unlocks the full potential of Bitcoin through smart contracts, digital assets, and decentralized applications.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty is now a part of CloudFactory, a global leader in human-in-the-loop AI solutions that accelerate the AI lifecycle. No more sacrificing quality for efficiency. Learn more about Accelerated Annotation, a new Vision AI product that combines CloudFactory’s best-in-class workforce with industry-l...
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS (an OVHcloud company) is the first end-to-end, multi-cloud platform to build, deploy and scale production-grade data applications and algorithms. We unify Data Engineering, Data Science and Business Intelligence into an automated, integrated environment to achieve faster time-to-value with ...
Exploratory
exploratory.io
Exploratory’s Simple UI experience makes it possible for anyone to use Data Science to Explore data quickly, Discover deeper insights, and Communicate effectively.
evoML
evoml.ai
evoML empowers data scientists, engineers and business leaders to accelerate the delivery of efficient ML models from months to weeks and improve ML code efficiency for faster running speed and higher profitability.
Spotfire
spotfire.com
Spotfire® software, a business unit of Cloud Software Group, provides powerful, self-service analytics for data-intensive businesses. Spotfire goes beyond basic rearview dashboards to offer a single visual analytics platform for data exploration and real-time decisions. Backed by point and click no...
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI helps businesses build, launch, and manage AI apps in minutes with our patented Practical AI platform - no data scientists, pre-existing data, or custom infrastructure required. Help your organization gain AI-driven efficiencies such as lowering ACH return rates, forecasting charge-offs, p...
Qualetics
qualetics.com
Qualetics provides a revolutionary AI platform that makes it easy for you to leverage Data Science for your business without the barriers of resources and infrastructure. Businesses of all sizes, from startups to enterprises, can make use of the Qualetics platform to solve complex business problems ...
ActiveEon
activeeon.com
Activeeon is a software company providing innovative open source solutions for job scheduling, IT automation, acceleration and scalability, big data, distributed computing and application orchestration. Activeeon helps companies automate their businesses and accelerate their go-to-market to get comp...
PI.EXCHANGE
pi.exchange
The PI.EXCHANGE AI & Analytics Engine (the Engine) is a Data Science and Machine Learning (ML) platform that empowers everyone, even novice users, to affordably build high-performance ML applications in minutes or hours, not weeks or months - no coding required. The easy-to-use connected toolchain ...
TeleSign
telesign.com
Telesign provides Continuous Trust™ to leading global enterprises by connecting, protecting, and defending their digital identities. Telesign verifies over five billion unique phone numbers a month, representing half of the world’s mobile users, and provides critical insight into the remaining billi...
Deci AI
deci.ai
Deci позволяет глубокому обучению реализовать свой истинный потенциал, используя ИИ для создания лучшего ИИ. Благодаря комплексной платформе ускорения глубокого обучения разработчики ИИ могут создавать, оптимизировать и развертывать более быстрые и точные модели для любой среды, включая облачную, пе...
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI, платформа искусственного интеллекта без кода, которая помогает специалистам по данным, экспертам в предметной области и заинтересованным сторонам бизнеса беспрепятственно разрабатывать и развертывать решения искусственного интеллекта. Decanter AI предоставляет предприятиям технологии ма...
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer — ведущая в мире платформа для обмена майнерами, где пользователям предоставляется полный спектр решений для майнинга криптовалют и облачного хостинга. Это первая в мире платформа, обеспечивающая реальную вычислительную мощность даже в 1 TH.
Algforce.ai
ai.algforce.com
AlgForce.ai стремится стать технологическим партнером предприятий в области искусственного интеллекта. Ее продукт AlgForce Copilot создает решение «AIGC+Data Insight». Используя генеративный искусственный интеллект и механизмы low-code, он помогает нетехническому персоналу предприятий запрашивать б...
Accern
accern.com
Accern — ведущая компания NLP, предоставляющая предприятиям возможность разрабатывать отраслевые решения. Предлагая комплексную платформу НЛП, модели, данные и чат, адаптированные для различных отраслей, компания ускоряет окупаемость инвестиций для ведущих организаций в сфере финансовых услуг, госуд...
4Paradigm
en.4paradigm.com
4Paradigm — пионер отрасли и лидер в области корпоративного искусственного интеллекта, а также крупнейший участник китайского рынка ИИ для принятия решений, ориентированного на платформу. Компания предоставляет комплексные решения искусственного интеллекта корпоративного уровня, обслуживающие отрасл...
Zerve
zerve.ai
Среда разработки данных и искусственного интеллекта, созданная для команд, работающих с данными. Легко превращайте прототипы в программное обеспечение, готовое к развертыванию самостоятельно или передайте для развертывания команде инженеров.
UbiOps
ubiops.com
Превратите свои локальные аналитические сценарии в мощные приложения, управляемые данными! UbiOps — это простой в использовании уровень развертывания и обслуживания вашего кода обработки данных, искусственного интеллекта и машинного обучения. Он превращает ваши модели и скрипты Python и R в действу...
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra — это платформа самообслуживания, позволяющая инженерам машинного обучения определять конвейеры в реальном времени на основе необработанных данных о событиях. Подключите потоки событий, объявите о своих преобразованиях и мгновенно обслуживайте функции онлайн и офлайн. Никакой повторной реали...
Sensetime
sensetime.com
Привержена развитию инновационных технологий искусственного интеллекта, вносящих позитивный вклад в экономическое, социальное и человеческое развитие.
Qwak
qwak.com
Qwak — это полностью управляемая, доступная и надежная платформа искусственного интеллекта, которая позволяет специалистам по искусственному интеллекту преобразовывать и хранить данные, создавать, обучать и развертывать свои приложения искусственного интеллекта, а затем контролировать весь их конвей...
HyperSense
hypersense.subex.com
HyperSense AI изначально создавался как облачное контейнерное решение на основе микросервисов и поддерживает CI/CD с непрерывными обновлениями. Это обеспечивает гибкость, масштабируемость и эластичность. Он построен на лучших и новейших технологиях и может масштабироваться, чтобы соответствовать ожи...
Gurobi
gurobi.com
Gurobi производит самый быстрый и мощный в мире решатель для математической оптимизации — Gurobi Optimizer, который используется ведущими мировыми компаниями в более чем 40 различных отраслях для быстрого решения сложных реальных задач и принятия автоматизированных решений, оптимизирующих их эффекти...
Graphext
graphext.com
Graphext — это расширенное аналитическое решение, которое помогает компаниям принимать более обоснованные решения на основе данных. Мы собираем их данные, обогащаем их и предоставляем мощный визуальный интерфейс для получения действенной информации об их клиентах, рынке и продуктах.
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai — ведущий поставщик корпоративного программного обеспечения для искусственного интеллекта, предназначенного для ускорения цифровой трансформации. Академия C3 AI предлагает опыт обучения, который позволяет разработчикам и специалистам по обработке данных добиться успеха, независимо от их уровн...
Artivatic.ai
artivatic.ai
Artivatic, ключевая часть консалтинговой группы D2C, находится в авангарде цифровых инноваций в сфере страхования и здравоохранения. Наша платформа производит революцию в отрасли, автоматизируя и оцифровывая весь жизненный цикл операций, включая продажи, регистрацию, ценовое предложение, андеррайтин...
Kortical
kortical.com
Kortical — комплексная платформа машинного обучения — редактируемая в коде, созданная для специалистов по данным, помогающая в подготовке данных, построении моделей машинного обучения, развертывании масштабируемых моделей несколькими щелчками мыши и управлении ими с помощью функций ML Ops. Kortical...
Trendskout
trendskout.com
Раскройте возможности искусственного интеллекта и автоматизированного машинного обучения Trendskout исключает дорогостоящий и трудоемкий проектный подход, характерный для типичного внедрения ИИ. Наше программное обеспечение для искусственного интеллекта готово улучшить ваш бизнес прямо из коробки и...
Civis Analytics
civisanalytics.com
Civis Analytics помогает организациям использовать данные для получения конкурентного преимущества в том, как они идентифицируют, привлекают и вовлекают свою аудиторию. Благодаря мощному сочетанию лучших в своем классе данных, передовых программных решений и междисциплинарной команде ученых, разрабо...
Peak
peak.ai
Peak — компания, занимающаяся искусственным интеллектом, которая предоставляет платформу, приложения и услуги, помогающие предприятиям использовать потенциал искусственного интеллекта для увеличения доходов, увеличения прибыли и повышения эффективности. Облачная платформа искусственного интеллекта ...
Datagran
datagran.io
Простой инструмент, который объединяет данные всей компании, включая экспертов и неспециалистов. Создавать сложные модели и проводить анализ, а также обмениваться ими и принимать меры на их основе.
DataCanvas
datacanvas.com
Компания Beijing ZetYun Technology Co., Ltd. (DataCanvas) была основана в 2013 году с упором на непрерывную разработку и создание автоматизированной платформы для обработки данных, уделяя особое внимание предоставлению полного набора платформ разработки для специалистов по данным и специалистам по и...
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition специализируется на использовании передового искусственного интеллекта для автоматизации ввода сложных данных. PaperEntry AI, наша безграничная технология искусственного интеллекта, оптимизирует сложные документы на таможне и за ее пределами, включая коммерческие счета, упаковочные л...
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai — ведущий поставщик платформ генеративного искусственного интеллекта и машинного обучения с открытым исходным кодом, миссией которого является демократизация искусственного интеллекта. Он воплощает техническое мастерство 30 мастеров Kaggle в простые облачные продукты искусственного интеллекта...
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry — это облачная PaaS для команд машинного обучения, позволяющая создавать, развертывать и доставлять приложения ML/LLM в собственном облаке/локальной инфраструктуре более быстрым, масштабируемым и экономически эффективным способом с правильными средствами управления, что позволяет им дост...
KNIME
knime.com
KNIME помогает отдельным лицам и организациям разобраться в данных. Программное обеспечение KNIME объединяет мир информационных панелей и расширенной аналитики посредством интуитивно понятного интерфейса, подходящего для всех, кто работает с данными. Это дает возможность большему количеству бизнес-...
Explorium
explorium.ai
Explorium — ведущая компания по обработке данных, которая использует технологию GenAI для создания крупнейшей в мире и высококачественной коллекции внешних данных премиум-класса, что позволяет компаниям принимать точные решения при выходе на рынок. Благодаря нашему глубокому опыту в области науки о ...