Received

Received

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: received.ai

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Первая B2B-платформа для управления счетами и доходами. Создано для финансовых команд B2B, управляющих индивидуальными контрактами и сложными моделями ценообразования, стремящихся оптимизировать свои процессы и подготовиться к росту.
Категории:
Business
Биллинговое программное обеспечение

Веб-сайт: received.ai

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Альтернативы

PayPal

PayPal

paypal.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Wave

Wave

waveapps.com

Xero

Xero

xero.com

Zoho Invoice

Zoho Invoice

zoho.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Teamleader

Teamleader

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