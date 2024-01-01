Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Первая B2B-платформа для управления счетами и доходами. Создано для финансовых команд B2B, управляющих индивидуальными контрактами и сложными моделями ценообразования, стремящихся оптимизировать свои процессы и подготовиться к росту.

Веб-сайт: received.ai

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