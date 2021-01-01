Альтернативы - Rebump
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы ...
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud — это услуга облачных вычислений, предлагаемая корпорацией Oracle, предоставляющая серверы, хранилище, сеть, приложения и услуги через глобальную сеть центров обработки данных, управляемых корпорацией Oracle. Компания позволяет предоставлять эти услуги по требованию через Интернет.
Mailtrap
mailtrap.io
Проверяйте и отлаживайте образцы своих электронных писем, прежде чем доставлять их клиентам.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021
Mailgun
mailgun.com
Мощные API-интерфейсы транзакционной электронной почты, которые позволяют отправлять, получать и отслеживать электронные письма, созданные с учетом требований разработчиков. Узнайте больше сегодня!
Mailjet
mailjet.com
Оптимизируйте работу с электронной почтой и увеличьте продажи с помощью Mailjet. Мы обслуживаем все ваши потребности в электронной почте и SMS с помощью одного простого и мощного сервиса.
Emma
myemma.com
Простой и удобный для вас маркетинг по электронной почте, по сути, ваш лучший друг. Лучшие друзья облегчают отношения. Они подбадривают вас и приходят в трудные времена. Именно это и делает Эмма — для вашей электронной почты.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
Служба транзакционной электронной почты: гарантированная и мгновенная доставка Ваши транзакционные электронные письма содержат важную информацию. ZeptoMail — это надежный и безопасный сервис, который мгновенно доставляет важные электронные письма. Благодаря высокоскоростной доставке и удобному разм...
Campaign Monitor
createsend.com
Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.
Postmark
postmarkapp.com
Postmark доставляет транзакционную электронную почту клиентам всегда вовремя.
HelpCrunch
helpcrunch.com
Масштабируйте свою поддержку, маркетинг и продажи с помощью универсального набора инструментов HelpCrunch — все, что вам нужно, теперь в одном месте.
Courier
courier.com
Courier – это самый разумный способ создания и доставки уведомлений. Спроектируйте один раз и доставляйте по любому каналу — электронной почте, Slack, SMS, push-уведомлениям и другим каналам — через один API.
SparkPost
developers.sparkpost.com
Первая в мире платформа прогнозного анализа электронной почты, помогающая брендам прогнозировать и оптимизировать производительность электронной почты с беспрецедентной прозрачностью данных.
Customer.io
customer.io
Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.
Omnisend
omnisend.com
Электронный маркетинг в электронной коммерции, автоматические электронные письма и SMS — переключитесь на Omnisend и увеличьте свои продажи без увеличения рабочей нагрузки.
Sender
sender.net
Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.
Helpmonks
helpmonks.com
Откройте для себя универсальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для вашей команды обслуживания клиентов, с инструментами для улучшения качества обслуживания клиентов. Узнать больше!
MailUp
mailup.com
MailUp — это комплексное решение для доставки электронной почты и SMS, которое сочетает в себе мощные инструменты электронного маркетинга с ретрансляцией SMTP и плагинами для систем электронной коммерции, CRM и CMS.
dotdigital
dotdigital.com
Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.
MailerSend
mailersend.com
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SMTP2GO
smtp2go.com
SMTP2GO — это масштабируемое и надежное решение для доставки электронной почты. Серверы по всему миру, надежный API и мощные средства отчетности отличают нас. Попробуйте наш бесплатный план!
Jango Mail
jangomail.com
ДжангоПочта. Развертывание электронной почты на уровне предприятия. Ваша электронная почта по-своему. Живая поддержка. Отчетность в режиме реального времени. 888-465-2646.
Mailmodo
mailmodo.com
Не получаете достаточного количества конверсий? Используйте эти лучшие идеи для работы с электронной почтой для каждой отрасли, чтобы привлекать, развивать и превращать потенциальных клиентов в платежеспособных клиентов.
sendwithus
sendwithus.com
Sendwithus помогает небольшим командам управлять транзакционными электронными письмами за пределами исходного кода, что приводит к оптимизации рабочих процессов и созданию фирменных писем.
Maropost
maropost.com
Маркетинг по электронной почте, SMS, мобильные устройства, путешествия и электронная коммерция — все инструменты для масштабирования и упрощения способов подключения, продвижения и продаж вашим клиентам!
Primailer
primailer.com
Хотите развивать бизнес с помощью электронного маркетинга. Тогда PRIMAILER для вас, где можно отправлять электронные письма и проводить кампании массовой рассылки, ориентированные на результат. Создавайте массовые электронные письма за простые шаги и увеличивайте продажи с помощью лучшего поставщик...
Knock
knock.app
Инфраструктура уведомлений для разработчиков. Knock — это гибкая и надежная инфраструктура уведомлений, которая может масштабироваться вместе с вами.
Act-On
act-on.com
Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.
Waypoint
usewaypoint.com
Waypoint — это платформа электронной почты и API. Команды разработчиков программного обеспечения используют Waypoint для создания, координации и мониторинга уведомлений по электронной почте.
SMTPServer
smtpserver.com
SMTPServer — это единственная универсальная платформа цифрового маркетинга, которая позволяет предприятиям B2B и B2C, продавцам электронной коммерции и агентствам развивать отношения с клиентами посредством цифровых маркетинговых кампаний, обмена транзакционными сообщениями и автоматизации маркетинг...
Sidemail
sidemail.io
Новая платформа электронной почты для вашего SaaS И вот почему: легко создавайте, интегрируйте, отправляйте, автоматизируйте и анализируйте свои электронные письма. Sidemail поставляется с набором шаблонов для любого сценария и функциональности, которые позволят вам приступить к работе за считанные...
luxsci
luxsci.com
LuxSci предоставляет высокозащищенные, ориентированные на пациента коммуникационные решения. Технология SecureLine предлагает беспрецедентное сочетание безопасности и гибкости, позволяя медицинским организациям предоставлять персонализированный уход, оптимизировать рабочие процессы и увеличивать дох...
Sarv.com
sarv.com
Sarv.com — инновационный поставщик услуг облачной телефонии, помогающий новым предприятиям решать проблемы связи. С момента появления Sarv в 2011 году они представили единую коммуникационную платформу, оснащенную мощными API-интерфейсами для поддержки ее услуг на всех платформах и во всех отраслях. ...
Mailtinni
mailtinni.com
Mailtinni — это команда преданных своему делу профессионалов, которые специализируются на предоставлении высококачественных услуг по доставке электронной почты предприятиям и организациям любого размера. Миссия Mailtinni — помочь нашим клиентам достичь своих целей по доставляемости электронной почт...
mailpipe
mailpipe.co
Веб-решение для бизнеса, предоставляющее инструменты для создания, редактирования, анализа и улучшения электронного маркетинга.
MailBrainiers
mailbrainiers.com
Все необходимые инструменты email-маркетинга Отправка рекламной кампании по электронной почте и управление списком адресов электронной почты еще никогда не были такими простыми. * Автоответчики * Формы подписки по электронной почте * Транзакционные API. * Аутентифицированные электронные письма * Оп...
indemandly
indemandly.com
Indemandly — это инструмент диалогового маркетинга, а не просто приложение для обмена сообщениями с клиентами. Увеличить сайт и инстаграм.
CritSend
critsend.com
CritSend — это решение ваших проблем с доставляемостью. Основанная в 2007 году, компания CritSend разработала первый сервис, решающий проблему доставляемости транзакционных электронных писем. Цель CritSend: облегчить доставку электронных писем в почтовый ящик ваших клиентов. Осознавая проблемы с ...
rapidmail
rapidmail.com
Любой может создавать и отправлять успешные информационные бюллетени с помощью Rapidmail. Простая в использовании, надежная доставка и полное соответствие GDPR, вы сможете отправлять современные информационные бюллетени без специальных знаний в области маркетинга. Присоединяйтесь к более чем 200 00...
HandySends
handysends.com
Здесь, в HandySends, мы уделяем основное внимание доставляемости, масштабируемости и поддержке. Благодаря нашей круглосуточной поддержке и техническим знаниям вы можете быть уверены, что ваши маркетинговые и критически важные для бизнеса электронные письма будут безопасно доставлены в папку «Входящи...
Engagespot
engagespot.co
Zapier для уведомлений. Engagespot помогает разработчикам создавать многоканальные уведомления о продуктах с помощью единого API. С Engagespot вы можете: * Интегрируйте несколько каналов уведомлений, таких как электронная почта, в приложении, SMS, Push, WhatsApp, Slack и т. д., в ваш продукт за сч...
AhaSend
ahasend.com
AhaSend — независимый поставщик услуг электронной почты (ESP), специализирующийся на транзакционных электронных письмах. Услуги AhaSend созданы для обеспечения надежной и эффективной доставки ваших транзакционных электронных писем. Другие ESP помещают вас в скобки или взимают плату за количество по...
Turbosmtp
serversmtp.com
TurboSMTP — это надежный и многофункциональный сервис SMTP (простой протокол передачи почты), предназначенный для оптимизации доставки электронной почты как для предприятий, так и для частных лиц. С помощью TurboSMTP пользователи могут отправлять электронные письма эффективно и безопасно, гарантируя...
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer — это бесплатный, простой и мощный API-интерфейс JSON, предлагающий мгновенную проверку и проверку адресов электронной почты посредством проверки синтаксиса, проверки опечаток и орфографии, проверки SMTP, бесплатной и одноразовой фильтрации поставщиков и многого другого. Его система осн...
Freshmarketer
freshmarketer.com
Freshmarketer помогает маркетинговым командам обеспечивать более персонализированное обслуживание клиентов в каждой точке их жизненного цикла. Получите представление о поведении и вовлеченности вашей аудитории, чтобы создать уникальный покупательский опыт. Вы можете автоматизировать общение с посет...
flexEngage
flexengage.com
flexEngage — ведущий поставщик персонализированных транзакционных коммуникаций для ритейлеров, позволяющий таким брендам, как Under Armour, GNC, DXL и 5.11 Tactical, трансформировать стандартные точки взаимодействия с транзакциями (квитанции, сообщения о статусе заказа и страницу отслеживания достав...
Charley
charlie.io
Чарли — это ответ вашей команды на электронное письмо. Решение для архивирования электронной почты и совместной работы, которое устраняет разрозненность электронной почты вашей команды, улучшает обмен знаниями и упрощает управление, позволяя вам лучше обслуживать своих клиентов.
Ongage
ongage.com
Ongage была основана в 2011 году командой предприимчивых профессионалов, увлеченных email-маркетингом. Сегодня это способствует росту крупномасштабных операций с электронной почтой, позволяя маркетологам электронной почты, менеджерам по CRM, лояльности и автоматизации легко оптимизировать отправку, ...
Doppler Relay
dopplerrelay.com
Doppler Relay — это служба транзакционной электронной почты, которая гарантирует получение ваших транзакционных писем и позволяет вам получить доступ к подробной аналитике в режиме реального времени. Отправка прикрепленных файлов, счетов-фактур, выписок по картам и сброс пароля еще никогда не была т...
CloudMailin
cloudmailin.com
CloudMailin — это масштабируемое облачное решение, которое позволяет вам получать входящие сообщения электронной почты в вашем веб-приложении через запрос HTTP POST. Он безопасен, быстр и прост в настройке и обеспечивает отправку входящей электронной почты на некоторые из крупнейших в мире веб-сайт...
Kingmailer
kingmailer.co
Kingmailer SMTP для сайтов электронной коммерции, новостных организаций, членских сайтов и онлайн-форумов.
SMTP
smtp.com
SMTP — один из первых пионеров облачных служб электронной почты, в настоящее время он является частью Ziff Davis, Moz Group и Campaigner. От сложной автоматизации электронной почты до экономичной инфраструктуры электронной почты и решений по ретрансляции — мы работаем по всему миру. SMTP.com — перв...
UniOne
unione.io
UniOne Email API — это программный интерфейс, который позволяет разработчикам и предприятиям интегрировать функции электронной почты в свои приложения, веб-сайты или системы. Он предоставляет инструменты программирования, протоколы и методы, обеспечивающие бесперебойную связь с серверами и службами ...
edrone
edrone.me
edrone, автономное облако электронной коммерции, — это первая электронная CRM, разработанная для электронной коммерции. edrone предоставляет передовые решения для автоматизации маркетинга, основанные на своих алгоритмах, которые легко установить (Plug'n'Play). Цель edrone — помочь понять поведение к...
Upaknee
upaknee.com
Upaknee — ведущий поставщик технологий электронной почты и SMS-коммуникаций. Мы предлагаем надежную платформу, предоставляющую организациям простой и интуитивно понятный набор инструментов для онлайн-коммуникации и взаимодействия с клиентами, контактами и сторонниками. В число наших специализаций вх...