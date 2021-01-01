WebCatalog

Альтернативы - Rebump

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы ...

Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure

oracle.com

Oracle Cloud — это услуга облачных вычислений, предлагаемая корпорацией Oracle, предоставляющая серверы, хранилище, сеть, приложения и услуги через глобальную сеть центров обработки данных, управляемых корпорацией Oracle. Компания позволяет предоставлять эти услуги по требованию через Интернет.

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

Проверяйте и отлаживайте образцы своих электронных писем, прежде чем доставлять их клиентам.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021

Mailgun

Mailgun

mailgun.com

Мощные API-интерфейсы транзакционной электронной почты, которые позволяют отправлять, получать и отслеживать электронные письма, созданные с учетом требований разработчиков. Узнайте больше сегодня!

Mailjet

Mailjet

mailjet.com

Оптимизируйте работу с электронной почтой и увеличьте продажи с помощью Mailjet. Мы обслуживаем все ваши потребности в электронной почте и SMS с помощью одного простого и мощного сервиса.

Emma

Emma

myemma.com

Простой и удобный для вас маркетинг по электронной почте, по сути, ваш лучший друг. Лучшие друзья облегчают отношения. Они подбадривают вас и приходят в трудные времена. Именно это и делает Эмма — для вашей электронной почты.

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

Служба транзакционной электронной почты: гарантированная и мгновенная доставка Ваши транзакционные электронные письма содержат важную информацию. ZeptoMail — это надежный и безопасный сервис, который мгновенно доставляет важные электронные письма. Благодаря высокоскоростной доставке и удобному разм...

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.

Postmark

Postmark

postmarkapp.com

Postmark доставляет транзакционную электронную почту клиентам всегда вовремя.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

Масштабируйте свою поддержку, маркетинг и продажи с помощью универсального набора инструментов HelpCrunch — все, что вам нужно, теперь в одном месте.

Courier

Courier

courier.com

Courier – это самый разумный способ создания и доставки уведомлений. Спроектируйте один раз и доставляйте по любому каналу — электронной почте, Slack, SMS, push-уведомлениям и другим каналам — через один API.

SparkPost

SparkPost

developers.sparkpost.com

Первая в мире платформа прогнозного анализа электронной почты, помогающая брендам прогнозировать и оптимизировать производительность электронной почты с беспрецедентной прозрачностью данных.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Электронный маркетинг в электронной коммерции, автоматические электронные письма и SMS — переключитесь на Omnisend и увеличьте свои продажи без увеличения рабочей нагрузки.

Sender

Sender

sender.net

Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

Откройте для себя универсальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для вашей команды обслуживания клиентов, с инструментами для улучшения качества обслуживания клиентов. Узнать больше!

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp — это комплексное решение для доставки электронной почты и SMS, которое сочетает в себе мощные инструменты электронного маркетинга с ретрансляцией SMTP и плагинами для систем электронной коммерции, CRM и CMS.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.

MailerSend

MailerSend

mailersend.com

ой

SMTP2GO

SMTP2GO

smtp2go.com

SMTP2GO — это масштабируемое и надежное решение для доставки электронной почты. Серверы по всему миру, надежный API и мощные средства отчетности отличают нас. Попробуйте наш бесплатный план!

Jango Mail

Jango Mail

jangomail.com

ДжангоПочта. Развертывание электронной почты на уровне предприятия. Ваша электронная почта по-своему. Живая поддержка. Отчетность в режиме реального времени. 888-465-2646.

Mailmodo

Mailmodo

mailmodo.com

Не получаете достаточного количества конверсий? Используйте эти лучшие идеи для работы с электронной почтой для каждой отрасли, чтобы привлекать, развивать и превращать потенциальных клиентов в платежеспособных клиентов.

sendwithus

sendwithus

sendwithus.com

Sendwithus помогает небольшим командам управлять транзакционными электронными письмами за пределами исходного кода, что приводит к оптимизации рабочих процессов и созданию фирменных писем.

Maropost

Maropost

maropost.com

Маркетинг по электронной почте, SMS, мобильные устройства, путешествия и электронная коммерция — все инструменты для масштабирования и упрощения способов подключения, продвижения и продаж вашим клиентам!

Primailer

Primailer

primailer.com

Хотите развивать бизнес с помощью электронного маркетинга. Тогда PRIMAILER для вас, где можно отправлять электронные письма и проводить кампании массовой рассылки, ориентированные на результат. Создавайте массовые электронные письма за простые шаги и увеличивайте продажи с помощью лучшего поставщик...

Knock

Knock

knock.app

Инфраструктура уведомлений для разработчиков. Knock — это гибкая и надежная инфраструктура уведомлений, которая может масштабироваться вместе с вами.

Act-On

Act-On

act-on.com

Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.

Waypoint

Waypoint

usewaypoint.com

Waypoint — это платформа электронной почты и API. Команды разработчиков программного обеспечения используют Waypoint для создания, координации и мониторинга уведомлений по электронной почте.

SMTPServer

SMTPServer

smtpserver.com

SMTPServer — это единственная универсальная платформа цифрового маркетинга, которая позволяет предприятиям B2B и B2C, продавцам электронной коммерции и агентствам развивать отношения с клиентами посредством цифровых маркетинговых кампаний, обмена транзакционными сообщениями и автоматизации маркетинг...

Sidemail

Sidemail

sidemail.io

Новая платформа электронной почты для вашего SaaS И вот почему: легко создавайте, интегрируйте, отправляйте, автоматизируйте и анализируйте свои электронные письма. Sidemail поставляется с набором шаблонов для любого сценария и функциональности, которые позволят вам приступить к работе за считанные...

luxsci

luxsci

luxsci.com

LuxSci предоставляет высокозащищенные, ориентированные на пациента коммуникационные решения. Технология SecureLine предлагает беспрецедентное сочетание безопасности и гибкости, позволяя медицинским организациям предоставлять персонализированный уход, оптимизировать рабочие процессы и увеличивать дох...

Sarv.com

Sarv.com

sarv.com

Sarv.com — инновационный поставщик услуг облачной телефонии, помогающий новым предприятиям решать проблемы связи. С момента появления Sarv в 2011 году они представили единую коммуникационную платформу, оснащенную мощными API-интерфейсами для поддержки ее услуг на всех платформах и во всех отраслях. ...

Mailtinni

Mailtinni

mailtinni.com

Mailtinni — это команда преданных своему делу профессионалов, которые специализируются на предоставлении высококачественных услуг по доставке электронной почты предприятиям и организациям любого размера. Миссия Mailtinni — помочь нашим клиентам достичь своих целей по доставляемости электронной почт...

mailpipe

mailpipe

mailpipe.co

Веб-решение для бизнеса, предоставляющее инструменты для создания, редактирования, анализа и улучшения электронного маркетинга.

MailBrainiers

MailBrainiers

mailbrainiers.com

Все необходимые инструменты email-маркетинга Отправка рекламной кампании по электронной почте и управление списком адресов электронной почты еще никогда не были такими простыми. * Автоответчики * Формы подписки по электронной почте * Транзакционные API. * Аутентифицированные электронные письма * Оп...

indemandly

indemandly

indemandly.com

Indemandly — это инструмент диалогового маркетинга, а не просто приложение для обмена сообщениями с клиентами. Увеличить сайт и инстаграм.

CritSend

CritSend

critsend.com

CritSend — это решение ваших проблем с доставляемостью. Основанная в 2007 году, компания CritSend разработала первый сервис, решающий проблему доставляемости транзакционных электронных писем. Цель CritSend: облегчить доставку электронных писем в почтовый ящик ваших клиентов. Осознавая проблемы с ...

rapidmail

rapidmail

rapidmail.com

Любой может создавать и отправлять успешные информационные бюллетени с помощью Rapidmail. Простая в использовании, надежная доставка и полное соответствие GDPR, вы сможете отправлять современные информационные бюллетени без специальных знаний в области маркетинга. Присоединяйтесь к более чем 200 00...

HandySends

HandySends

handysends.com

Здесь, в HandySends, мы уделяем основное внимание доставляемости, масштабируемости и поддержке. Благодаря нашей круглосуточной поддержке и техническим знаниям вы можете быть уверены, что ваши маркетинговые и критически важные для бизнеса электронные письма будут безопасно доставлены в папку «Входящи...

Engagespot

Engagespot

engagespot.co

Zapier для уведомлений. Engagespot помогает разработчикам создавать многоканальные уведомления о продуктах с помощью единого API. С Engagespot вы можете: * Интегрируйте несколько каналов уведомлений, таких как электронная почта, в приложении, SMS, Push, WhatsApp, Slack и т. д., в ваш продукт за сч...

AhaSend

AhaSend

ahasend.com

AhaSend — независимый поставщик услуг электронной почты (ESP), специализирующийся на транзакционных электронных письмах. Услуги AhaSend созданы для обеспечения надежной и эффективной доставки ваших транзакционных электронных писем. Другие ESP помещают вас в скобки или взимают плату за количество по...

Turbosmtp

Turbosmtp

serversmtp.com

TurboSMTP — это надежный и многофункциональный сервис SMTP (простой протокол передачи почты), предназначенный для оптимизации доставки электронной почты как для предприятий, так и для частных лиц. С помощью TurboSMTP пользователи могут отправлять электронные письма эффективно и безопасно, гарантируя...

mailboxlayer

mailboxlayer

mailboxlayer.com

Mailboxlayer — это бесплатный, простой и мощный API-интерфейс JSON, предлагающий мгновенную проверку и проверку адресов электронной почты посредством проверки синтаксиса, проверки опечаток и орфографии, проверки SMTP, бесплатной и одноразовой фильтрации поставщиков и многого другого. Его система осн...

Freshmarketer

Freshmarketer

freshmarketer.com

Freshmarketer помогает маркетинговым командам обеспечивать более персонализированное обслуживание клиентов в каждой точке их жизненного цикла. Получите представление о поведении и вовлеченности вашей аудитории, чтобы создать уникальный покупательский опыт. Вы можете автоматизировать общение с посет...

flexEngage

flexEngage

flexengage.com

flexEngage — ведущий поставщик персонализированных транзакционных коммуникаций для ритейлеров, позволяющий таким брендам, как Under Armour, GNC, DXL и 5.11 Tactical, трансформировать стандартные точки взаимодействия с транзакциями (квитанции, сообщения о статусе заказа и страницу отслеживания достав...

Charley

Charley

charlie.io

Чарли — это ответ вашей команды на электронное письмо. Решение для архивирования электронной почты и совместной работы, которое устраняет разрозненность электронной почты вашей команды, улучшает обмен знаниями и упрощает управление, позволяя вам лучше обслуживать своих клиентов.

Ongage

Ongage

ongage.com

Ongage была основана в 2011 году командой предприимчивых профессионалов, увлеченных email-маркетингом. Сегодня это способствует росту крупномасштабных операций с электронной почтой, позволяя маркетологам электронной почты, менеджерам по CRM, лояльности и автоматизации легко оптимизировать отправку, ...

Doppler Relay

Doppler Relay

dopplerrelay.com

Doppler Relay — это служба транзакционной электронной почты, которая гарантирует получение ваших транзакционных писем и позволяет вам получить доступ к подробной аналитике в режиме реального времени. Отправка прикрепленных файлов, счетов-фактур, выписок по картам и сброс пароля еще никогда не была т...

CloudMailin

CloudMailin

cloudmailin.com

CloudMailin — это масштабируемое облачное решение, которое позволяет вам получать входящие сообщения электронной почты в вашем веб-приложении через запрос HTTP POST. Он безопасен, быстр и прост в настройке и обеспечивает отправку входящей электронной почты на некоторые из крупнейших в мире веб-сайт...

Kingmailer

Kingmailer

kingmailer.co

Kingmailer SMTP для сайтов электронной коммерции, новостных организаций, членских сайтов и онлайн-форумов.

SMTP

SMTP

smtp.com

SMTP — один из первых пионеров облачных служб электронной почты, в настоящее время он является частью Ziff Davis, Moz Group и Campaigner. От сложной автоматизации электронной почты до экономичной инфраструктуры электронной почты и решений по ретрансляции — мы работаем по всему миру. SMTP.com — перв...

UniOne

UniOne

unione.io

UniOne Email API — это программный интерфейс, который позволяет разработчикам и предприятиям интегрировать функции электронной почты в свои приложения, веб-сайты или системы. Он предоставляет инструменты программирования, протоколы и методы, обеспечивающие бесперебойную связь с серверами и службами ...

edrone

edrone

edrone.me

edrone, автономное облако электронной коммерции, — это первая электронная CRM, разработанная для электронной коммерции. edrone предоставляет передовые решения для автоматизации маркетинга, основанные на своих алгоритмах, которые легко установить (Plug'n'Play). Цель edrone — помочь понять поведение к...

Upaknee

Upaknee

upaknee.com

Upaknee — ведущий поставщик технологий электронной почты и SMS-коммуникаций. Мы предлагаем надежную платформу, предоставляющую организациям простой и интуитивно понятный набор инструментов для онлайн-коммуникации и взаимодействия с клиентами, контактами и сторонниками. В число наших специализаций вх...

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.