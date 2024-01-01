Rebillia Platform

Rebillia Platform

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Веб-сайт: rebillia.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Полностью настраиваемый, гибкий и масштабируемый механизм повторяющихся заказов и выставления счетов по подписке корпоративного уровня, подходящий для любого бизнеса. Rebillia предоставляет инструменты, необходимые для создания уникальной модели подписки и беспрепятственного процесса регистрации для клиентов, включая: - Полностью встроенную систему оформления заказа - Полностью настраиваемые модели подписки с помощью нашего конструктора счетов - Мощную систему уведомлений - Глобальные конфигурации платежей - Несколько каналов продаж, управляемых из единая платформа.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления подписками
Программное обеспечение для выставления счетов по подписке
Программное обеспечение для управления доходами от подписки

Веб-сайт: rebillia.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Rebillia Platform, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Hubspot

Hubspot

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Patreon

Patreon

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Stripe

Stripe

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Square

Square

squareup.com

Odoo

Odoo

odoo.com

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

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Zoho Billing

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Sage Accounting

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