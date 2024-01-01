Realytics measures and amplifies TV campaigns digital performance with its TV analytics solutions and with programmatic TV.

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