Really Simple SSL — это плагин WordPress, предназначенный для упрощения процесса защиты и переноса веб-сайтов WordPress на HTTPS. Он предоставляет владельцам веб-сайтов простое решение для включения шифрования SSL (Secure Sockets Layer) на своих веб-сайтах, обеспечивая безопасные соединения и повышая безопасность посетителей. Really Simple SSL — это важный инструмент для владельцев веб-сайтов WordPress, которые хотят повысить безопасность и защитить конфиденциальность посетителей путем простого и эффективного внедрения SSL-шифрования на своих веб-сайтах.

Веб-сайт: really-simple-ssl.com

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