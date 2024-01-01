Reality Defender

Reality Defender

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: realitydefender.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Платформа обнаружения дипфейков Reality Defender позволяет предприятиям выявлять мошеннических пользователей и контент (аудиозвонки, видео, изображения, документы). Наш API и веб-приложение обеспечивают оценку рисков в режиме реального времени, отчеты, оповещения и судебно-медицинскую экспертизу.

Веб-сайт: realitydefender.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Reality Defender, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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