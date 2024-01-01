Альтернативы - Real Tour Vision
SketchUp
sketchup.com
SketchUp — это компьютерная программа для 3D-моделирования, предназначенная для широкого спектра приложений для рисования, таких как архитектура, дизайн интерьера, ландшафтная архитектура, гражданское и машиностроение, дизайн фильмов и видеоигр. Он доступен в виде веб-приложения SketchUp Free, беспл...
Shapespark
shapespark.com
Превратите архитектурные 3D-модели в интерактивные веб-проходы. Делитесь ими с помощью ссылок и встраивайте на веб-сайты.
Panoraven
panoraven.com
Лидер среди производителей виртуальных туров 360°. Мы предлагаем элегантный, простой в использовании проигрыватель с обзором на 360°, который подходит для всех экранов, создает высококачественные виртуальные туры на 360° и рассчитан на производительность и интенсивное использование.
Panoroo
panoroo.com
Программное обеспечение для виртуальных туров с обзором 360 долларов в месяц, которое позволяет создавать интерактивные 3D-туры по объектам недвижимости за считанные минуты. Платный 14-дневный пробный период.
Engage by Cell
engagebycell.com
Engage by Cell — лидер в области технологий для смартфонов, используемых организациями всех отраслей для доставки контента с помощью нашей панели управления SMS и инструментов мобильной веб-разработки.
theViewer
theviewer.co
theViewer — это глобальная онлайн-платформа, позволяющая каждому загружать свой панорамный контент и создавать то, что нам нравится называть VR Tour. Он невероятно прост в использовании, и без каких-либо знаний о виртуальной реальности вы можете создать прекрасный виртуальный опыт менее чем за 20 ми...
Prismm
prismm.com
Prismm (ранее Allseated) — мировой лидер в области технологий пространственного дизайна, развивающий способы взаимодействия организаций и людей, сотрудничества и взаимодействия в виртуальных средах и взаимодействиях, чтобы раскрыть безграничные возможности пространств. Prismm позволяет клиентам план...
Lapentor
lapentor.com
Lapentor — это облачное программное обеспечение для виртуальных туров, которое помогает панорамным фотографам создавать красивые и увлекательные виртуальные туры. Благодаря множеству плагинов и тем Lapentor позволяет настраивать, публиковать и размещать ваш тур даже в вашем собственном домене. Проде...
WeboBook
webobook.com
Виртуальные туры 360° с захватывающей виртуальной реальностью. Быстрый создатель виртуальных туров по недвижимости, отелям, музеям или просто месту. VR-плеер с плавными переходами и анимацией. WebBook предоставляет мощный и бесплатный веб-API, с помощью которого вы можете интегрировать создание и ви...
Threesixty.tours
threesixty.tours
Threesixty.tours помогает компаниям демонстрировать свою недвижимость с помощью виртуальных туров, позволяя людям выделиться и увеличить свои доходы и количество потенциальных клиентов. Легко создавайте виртуальные туры за несколько минут, добавляйте логотип своего бренда и делитесь ими с кем угодно...
SeekBeak
seekbeak.com
SeekBeak позволяет создавать интерактивные 360°/панорамные изображения и виртуальные туры с помощью мобильного устройства или настольного компьютера. Встраивайте в свои изображения разнообразный контент, отслеживайте успехи с помощью углубленной аналитики, сотрудничайте с членами команды и многое др...
Scenics App
scenics.app
Scenics упрощает процесс создания виртуальных туров: создательница загружает панорамное изображение со своей камеры 360° и превращает его в интерактивный виртуальный тур с помощью встроенного редактора перетаскивания. Все инструменты уже есть: различные медиаформаты, такие как веб-ссылки, точки дост...
GoThru
gothru.co
GoThru — это платформа, разработанная для предоставления множества инструментов фотографам, доверенным Google, а также их клиентам. GoThru Moderator — единственный модератор за пределами Google, который предоставляет технологию создания созвездия из панорамных изображений и публикации непосредственн...
Panoee
panoee.com
Лучшее бесплатное программное обеспечение Virtual Tour для публикации интерактивных, высококачественных и красивых 360-градусных виртуальных туров за считанные минуты.
TeliportMe
teliportme.com
Лучшее программное обеспечение для виртуальных туров для увеличения вашего дохода и инструменты для создания более умных виртуальных туров для вашей организации. Неограниченный 3D-кукольный домик, публикация Google Street View и лучшая альтернатива Matterport для вашего бизнеса в сфере недвижимости ...
VeeSpaces
veespaces.com
Выставочный комплект Выставляться стало проще! Участвуете в живых выставках? Попробуйте комплект для цифровых выставок VeeSpaces. Создавайте значки с собственными QR-кодами для обмена информацией. Получите мобильные приложения для сбора потенциальных клиентов и интеграции. Создавайте презентации про...