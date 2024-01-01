Readyplanet, основанная в 2000 году, является ведущей компанией цифрового маркетинга в Юго-Восточной Азии. Мы являемся одним из крупнейших поставщиков веб-сайтов в Таиланде, который в настоящее время обслуживает более 15 000 веб-сайтов. Readyplanet в настоящее время ищет опытного старшего системного администратора (Linux) в нашу команду системных инженеров. В этой очень динамичной среде старший системный администратор будет выполнять административные задачи, включая, помимо прочего, создание сценариев, настройку, безопасность и устранение неполадок. Наша среда работает в основном на Linux (CentOS). Кандидат должен уметь работать как часть команды, а также иметь возможность принимать концепции или проблемы и работать над их решением самостоятельно. Сильные аналитические навыки и навыки решения проблем, а также способность эффективно общаться очень важны для этой должности.

Веб-сайт: readyplanet.com

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