Rayst Gradients — это инструмент на основе искусственного интеллекта, который генерирует множество красивых градиентов. В коллекцию вошли градиенты, которые можно использовать как в коммерческих, так и в некоммерческих целях без необходимости получения разрешений. Однако упоминается, что авторство должно быть оценено по достоинству. Инструмент предоставляет загружаемые градиенты и позволяет пользователям использовать их в соответствии со своими творческими потребностями. Эта коллекция, созданная на основе искусственного интеллекта, может предложить пользователям уникальный набор вариантов градиентов для повышения эстетической привлекательности их проектов. Градиенты можно использовать в различных приложениях, включая, помимо прочего, графический дизайн, веб-дизайн и цифровое искусство. Платформа, на которой доступен этот инструмент, также предоставляет пользователям несколько социальных платформ для взаимодействия или получения информации о предложениях организации. Пользователи могут связаться с сервисом через свои учетные записи Twitter или Github или присоединиться к их серверу Discord для получения дополнительной информации.

Веб-сайт: gradients.ray.st

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