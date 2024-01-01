Raw Shorts — это сложное программное обеспечение для создания видео с использованием искусственного интеллекта. Этот онлайн-инструмент позволяет пользователям преобразовывать текст в анимацию и стилизованные видеоролики. Услуги Raw Shorts включают преобразование электронных таблиц, блогов и статей в видеоконтент, а его возможности варьируются от создания объяснительных видеороликов и анимации до рекламных видеороликов для Интернета и социальных сетей, а также анимации на доске и анимированных публикаций в социальных сетях. Искусственный интеллект, интегрированный в Raw Shorts, упрощает процесс создания видео. Сначала это достигается путем сканирования и анализа загруженного сценария для определения основных концепций создания раскадровки. После этого ИИ получает соответствующие медиа-ресурсы и выравнивает их на временной шкале в соответствии со сценарием, а затем генерирует голосовое повествование. Raw Shorts также предоставляет удобный инструмент для создания видео с помощью перетаскивания, который позволяет пользователям вручную настраивать черновики видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, на платформе имеется бесплатная медиатека, к которой пользователи могут получить доступ для обогащения своего видеоконтента. Наконец, эта платформа предлагает пользователям разнообразные учебные ресурсы, такие как блоги о видеомаркетинге и продвижении, а также оперативную поддержку клиентов.

Веб-сайт: rawshorts.com

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