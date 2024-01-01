Raven

Raven

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: raven.dev

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Оптимизируйте обмен транзакционными сообщениями. Raven — это центральная платформа для организации и отслеживания транзакционных сообщений вашего продукта по нескольким каналам, таким как электронная почта, SMS, Push, WhatsApp и другие.

Веб-сайт: raven.dev

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