Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Оптимизируйте обмен транзакционными сообщениями. Raven — это центральная платформа для организации и отслеживания транзакционных сообщений вашего продукта по нескольким каналам, таким как электронная почта, SMS, Push, WhatsApp и другие.

Веб-сайт: raven.dev

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