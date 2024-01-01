Raplyrics — это инструмент на основе искусственного интеллекта для создания изюминок рэп-музыки. Инструмент использует алгоритмы искусственного интеллекта для создания уникальных рэп-текстов в стиле предпочитаемого пользователем исполнителя. Пользователи могут ввести несколько слов в предоставленную подсказку, и инструмент сгенерирует рэп-панчлайн на основе введенных слов. Кроме того, в разделе блога на сайте пользователи могут найти подлинные истории о культуре рэп-музыки и ее влиянии на общество. Они также могут узнать о том, что происходит за кулисами механизма и API RapLyrics ML. Инструмент имеет открытый исходный код, доступен на GitHub и Medium, а также имеет страницу политики, на которой изложены его условия. Raplyrics — это мощный инструмент для создания изюминок рэп-музыки, дающий пользователям возможность создавать свои собственные уникальные тексты в стилях любимых исполнителей.

Веб-сайт: raplyrics.eu

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