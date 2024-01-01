Connexun — инновационный технологический стартап, базирующийся в Милане, Италия. Он был основан для облегчения культурной интеграции, снижения информационных барьеров и содействия интернационализации. Сегодня Connexun — это новостной движок на базе искусственного интеллекта с многолетним опытом и ноу-хау, продвигающий API-интерфейсы для анализа контента и текста, а также запатентованные технологии, которые могут быть использованы разработчиками, стартапами, предприятиями и, в конечном итоге, даже потребителями. Это позволяет своим клиентам получать в режиме реального времени многоязычные заголовки, статьи и динамические сводки, полученные из тысяч надежных интернет-изданий новостей. Он обслуживает своих клиентов с помощью запатентованных технологий сканирования и классификации текста. Connexun также разработала B.I.R.B.AL., свой искусственный интеллект, используемый в мобильном приложении для доставки новостей и информации в режиме реального времени цифровым космополитам. Мы продолжаем совершенствовать интеллектуальные инструменты, которые используют возможности машинного обучения и обработки естественного языка для анализа больших наборов данных агрегированного контента. Ознакомьтесь с нашим недавно выпущенным «News API». Он возвращает нынешний и исторический контент и информацию из надежных источников по всему миру. Наш сканер позволяет нашим пользователям первыми узнавать о новых историях и самой актуальной информации. Обеспечьте просмотр в режиме реального времени с помощью нашего решения или соберите исторические структурированные данные о наиболее важных прошлых историях и событиях. Протестируйте наш API бесплатно и не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией.

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