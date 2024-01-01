Альтернативы - RandomPicker
UpViral
upviral.com
Розыгрыши и вознаграждения UpViral — это самый быстрый способ развития вашего бизнеса в Интернете. Генерируйте трафик, расширяйте свой список и превращайте подписчиков в клиентов.
Heyo
heyo.com
Используйте Heyo, чтобы легко создавать приложения для лотерей, конкурсов и кампаний, которые публикуются на мобильных устройствах, Facebook и в любом месте в Интернете.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond позволяет маркетологам легко создавать целевые страницы и конкурсы, отслеживать потенциальных клиентов, отправлять электронные письма и многое другое.
Gleam
gleam.io
Gleam — это маркетинговая платформа для роста. Мы даем вам возможность проводить потрясающие кампании, которые развивают ваш бизнес.
SweepWidget
sweepwidget.com
Проводите увлекательные конкурсы и розыгрыши подарков. Привлекайте новых подписчиков в социальных сетях, увеличивайте число подписчиков информационных бюллетеней, привлекайте новых потенциальных клиентов, вовлекайте свою аудиторию, увеличивайте посещаемость веб-сайта и многое другое.
Socialman
socialman.net
Socialman — это SaaS-платформа для создания и управления подарками через несколько каналов социальных сетей. Это кроссплатформенное приложение, которое позволяет пользователям публиковать контент в Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, Telegram, Reddit, Spotify, Steam, Discord и ...
Osortoo
osortoo.com
Osortoo позволяет легко выбирать победителей конкурсов, розыгрышей подарков или розыгрышей, создавать красивую целевую страницу, создавать страницу регистрации на мероприятие, демонстрировать конкурс во время мероприятия, выбирать победителя из социальной сети.
ShortStack
shortstack.com
Присоединяйтесь к тысячам брендов, рекламных агентств и малых предприятий из списка Fortune 500, которые используют ShortStack для создания индивидуальных интерактивных маркетинговых кампаний. Создавайте настраиваемые конкурсы, лотереи, викторины, розыгрыши хэштегов, конкурсы с возможностью оставит...
Trade Show Prize Co
tradeshowprize.co
Trade Show Prize Co (TSPC) специализируется на простых, оптимизированных и доступных подарках в прямом эфире. Эта платформа предлагает центральное место для настройки, проведения и отслеживания лотерей, которые вы проводите на своем выставочном стенде. Легко отслеживайте ход розыгрышей, мгновенно эк...
Shopobill
shopobill.com
Shopobill — это решение для розничной торговли и взаимодействия с покупателями, которое помогает ритейлерам и производителям товаров повседневного спроса/CPG увеличивать продажи. * Система самообслуживания для ритейлеров, позволяющая запускать и продвигать дополнительные акции от имени производител...
PromoSimple
promosimple.com
PromoSimple — это веб-приложение, которое предоставляет веб-сайтам, брендам и блогам простые решения для создания, управления и синтеза данных для онлайн-розыгрышей, розыгрышей и конкурсов. Основная цель PromoSimple — максимально облегчить предприятиям сохранение и расширение своей клиентской базы ...
Leevia
leevia.com
Leevia — первая итальянская платформа, которая позволяет создавать, управлять и отслеживать онлайн-конкурсы в соответствии с итальянскими правилами конкурсов с призами и европейским законом о конфиденциальности (GDPR). Он предоставляет услуги маркетинговым и коммуникационным агентствам и крупным бре...
Fyre
fyre.id
Fyre — это маркетинговый инструмент, созданный специально для индустрии блокчейнов. Основываясь на протоколе Hypersign, личных и социальных учетных данных, Fyre позволяет компаниям развивать последователей культового уровня посредством взрывных рекламных акций в реальном времени с использованием соц...
Sweep
sweep.net
Sweep is the sustainability data management platform. Its market-leading, AI-powered software helps organizations understand all extra-financial data across their business and value chain to manage increasing disclosure requirements and take action to meet sustainable business goals. Co-founded by...
Contests for Pages
contest-app.co
Contests for Pages — это приложение для публикации конкурсов на вашей странице Facebook.
AppSorteos
app-sorteos.com
App-Sorteos.com it's an online and free tool to create Instagram Giveaways, Sweepstakes, Contests and Promotions, allowing you to pick a random comment from your Instagram photo.
Sweeppea
web.sweeppea.com
Решение для лотерей с полным и самообслуживанием: Sweeppea упрощает проведение рекламных акций с призами, которые привлекают потенциальных клиентов, повышают вовлеченность и продажи. Sweeppea позволяет пользователям связываться с клиентами через мобильные устройства с помощью текстовых лотерей. Swe...
Strutta
strutta.com
Ведущая в отрасли технология Strutta связывает бренды с целевыми потребителями посредством мощной социальной рекламы. Инструменты Strutta позволяют агентствам, брендам и разработчикам легко создавать и управлять интерактивными конкурсами и лотереями. Strutta организовала отмеченные наградами реклам...
Launchpad6
launchpad6.com
Launchpad6 provides cloud based web applications that instantly creates brandable online video solutions to power your video requirements . Harness the power of video in ways you never thought possible. Attract customers and generate different user engagement behaviours with the unique capabilitie...
Fastory.io
fastory.io
Fastory is a cutting-edge marketing tech company, providing the leading Mobile-first Marketing Suite. The turnkey solution empowers businesses to level up their marketing campaigns by giving them the power to captivate, engage and convert people who matter to their business, in a creative way. Craf...
Contest Domination
contestdomination.com
Contest Domination — это программное обеспечение для проведения конкурсов, которое позволяет компаниям создавать онлайн-конкурсы, которые распространяются вирусно и собирают квалифицированных потенциальных клиентов.
Rewards Fuel
rewardsfuel.com
Grow & engage your newsletter list. Rewards Fuel will help you achieve more marketing goals in less time by offering contestants a variety of ways to enter. Running a contest directly on Facebook or Instagram leaves a lot on the table in regards to participation, verification and measurement. With ...
Fooji
fooji.com
Fooji сотрудничает с брендами, чтобы превратить потребителей в их вечных поклонников. Благодаря технологиям и людям, которые могут сделать все это, платформа Fooji предлагает ряд инновационных продуктов — управляемых и самоуправляемых — для создания кампаний, управления логистикой и расширения возмо...
Tellody
tellody.com
Tellody — это всегда интригующий и интересный в использовании инструмент маркетинга и убеждения, который может помочь малому бизнесу процветать. Это универсальное, мощное, доступное и простое решение, созданное для профессионалов, у которых нет много времени, энергии и денег на маркетинг. Таким обр...
DojoMojo
dojomojo.com
DojoMojo — это ведущая платформа маркетинговых технологий, которая помогает компаниям, особенно брендам DTC, расти быстрее и с большей эффективностью использования капитала. Благодаря нашим надежным инструментам роста, пакету SMS-маркетинга и обширной партнерской сети DojoMojo предоставляет маркетол...
Votigo
votigo.com
Votigo — ведущая компания по маркетингу и продвижению в социальных сетях с платформой SaaS и решениями с полным спектром услуг. Технологическая платформа Votigo, основанная в 2006 году, позволяет брендам, агентствам и предприятиям приобретать, привлекать и управлять своими клиентами с помощью нашего...
Easypromos
easypromosapp.com
Easypromos — мировой лидер в области цифрового продвижения, предлагающий простую в использовании платформу самообслуживания для беспрепятственного создания цифровых кампаний и управления ими в любой социальной сети или на любом устройстве. Easypromos — это платформа самообслуживания для создания и ...
Rafflecopter
rafflecopter.com
Rafflecopter — это простой способ провести розыгрыш онлайн. Rafflecopter делает запуск розыгрышей для любого бренда и управление ими «очень простым» на любом веб-сайте без каких-либо информационных технологий. требуется помощь. Запустите следующий розыгрыш и управляйте им за считанные минуты без н...
VYPER
vyper.ai
VYPER — это маркетинговый инструмент, который упрощает проведение вирусных кампаний. Настраивайте реферальные кампании, программы вознаграждений/лояльности, подарки, списки лидеров и многое другое. Он использует геймификацию и стимулирование для стимулирования взаимодействия и возможности обмена инф...
Giveaway.com
giveaway.com
Giveaway.com — это платформа маркетинговых кампаний, которая производит революцию в маркетинговой среде, предлагая универсальное решение для всех маркетинговых потребностей. Запускайте кампании для продвижения вашего бизнеса. Ваше универсальное решение для конкурсов, викторин, конкурсов и многого д...
Upland Second Street
lab.secondstreet.com
Second Street — это программная платформа для взаимодействия с аудиторией, которую используют более 4000 медиакомпаний и маркетологов. Партнеры Second Street используют платформу для проведения конкурсов и интерактивного контента, такого как личностные викторины, лотереи, фотоконкурсы и т. д., на с...
Zoniz
zoniz.com
Платформа Zoniz Proximity — это инновационный маркетинговый инструмент, который упрощает взаимодействие компаний с клиентами в зависимости от их местоположения.
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker предлагает маркетологам набор из 30 механизмов для проведения конкурсов и розыгрышей игр в социальных сетях на Facebook, мобильных устройствах или на веб-сайтах.
Cool Tabs
cool-tabs.com
Управляйте своими маркетинговыми кампаниями в социальных сетях и на своем веб-сайте, привлекая потенциальных клиентов. Контролируйте свои социальные сети и выполняйте социальное прослушивание, мониторинг бренда и курирование контента в режиме реального времени. - Расширяйте свою цифровую аудиторию и...
Qualifio
qualifio.com
Qualifio позволяет крупным брендам и средствам массовой информации привлекать аудиторию по цифровым каналам с помощью более чем 50 шаблонных интерактивных форматов (викторины, конкурсы, опросы, тесты, анимационные игры и т. д.). Благодаря строгому соблюдению GDPR платформа позволяет собирать обширны...
Referral Factory
referral-factory.com
Программное обеспечение Plug-and-Play для создания и отслеживания вашей собственной реферальной или партнерской программы. Признан номером 1 маркетологами по всему миру. Единственное реферальное программное обеспечение, официально сертифицированное HubSpot. 👉 Создайте свою программу за несколько дн...
Woorise
woorise.com
Woorise — это самый простой способ создавать вирусные розыгрыши и конкурсы, целевые страницы и интересные формы, такие как опросы и викторины. Woorise помогает малому бизнесу общаться с аудиторией, собирать потенциальных клиентов и совершать продажи.
Woobox
woobox.com
Опыт, повышающий вовлеченность Легко создавайте и проводите успешные конкурсы, розыгрыши подарков, опросы, купоны, формы и многое другое.
ViralKit
viralkit.io
Повысьте свое социальное влияние с помощью нашего инструмента для проведения конкурсов и розыгрышей на базе искусственного интеллекта. Разрушьте границы традиционных конкурсов, розыгрышей и розыгрышей! Используйте возможности искусственного интеллекта, чтобы резко увеличить количество подписчиков, ...
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep — это платформа вирусного маркетинга с инструментами для проведения розыгрышей, конкурсов и розыгрышей призов.