Railsr

Railsr

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Веб-сайт: railsr.com

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Потребители хотят полного погружения и беспрепятственного опыта и ожидают от брендов проведения лучших, наиболее персонализированных и отличительных кампаний по вовлечению. Railsr стремится предоставить брендам возможность создавать релевантный финансовый опыт для повышения вовлеченности и лояльности клиентов. Он считает, что экономика встроенных финансов — это принципиально иной способ создания отношений между компаниями и потребителями. Railsr создал уникальную категорию в индустрии финансовых услуг: опыт встроенных финансов. Он разработал это, чтобы позволить своим клиентам помочь потребителям финансовых услуг, обеспечить большую инклюзивность и свободу. Railsr — пионер нового взгляда на то, как финансовые услуги могут расширять возможности и освобождать людей. Он предлагает брендам новый подход к использованию возможностей встроенных финансов с помощью недорогой готовой платформы. Он обеспечивает встроенное финансирование в цифровое путешествие бренда, спроектированное как вертикально интегрированная финансовая экосистема, начиная с центрального банка или платежной системы (например, Visa) и заканчивая полностью встроенным цифровым опытом. Посетите сайтrailsr.com и узнайте, как мы можем вам помочь, или свяжитесь с нами через форму: www.railsr.com/start-your-experience
Категории:
Finance
Программное обеспечение для встроенных платежей

Веб-сайт: railsr.com

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Альтернативы

Stripe

Stripe

stripe.com

WePay

WePay

wepay.com

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

Adyen

Adyen

adyen.com

Finix

Finix

finix.com

Synctera

Synctera

synctera.com

Modulr

Modulr

modulrfinance.com

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

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Spreedly

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