Radiolab — один из самых любимых подкастов и программ общественного радио в мире. Шоу известно своей глубокой журналистикой и новаторским звуковым дизайном. Radiolab, созданная в 2002 году Джадом Абумрадом, начиналась как исследование науки, философии и этики с использованием инновационной композиции и звукового дизайна. Сегодня Radiolab расширилась и превратилась в платформу для полноценной журналистики и повествования. Шоу бросает вызов предвзятым представлениям слушателей о том, как устроен мир. Радиолаборатория провоцирует, трогает, восхищает и просит зрителей по-новому взглянуть на мир вокруг. Radiolab ведут Лулу Миллер и Латиф Нассер. Давний соведущий Роберт Крулвич ушел на пенсию в феврале 2020 года, а Джад Абумрад ушел на пенсию в 2022 году. Вы можете найти Radiolab везде, где слушаете подкасты.

Веб-сайт: radiolab.org

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