Альтернативы - QwikBanners
Canva
canva.com
Canva — это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы и другой визуальный контент для социальных сетей. Пользователи могут выбирать из множества профессиональных шаблонов, редактировать дизайны и загружать свои собственные фото...
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate (ранее Crello) — это платформа графического дизайна, с помощью которой каждый может быстро создавать интересные проекты для любой отрасли или случая — навыки дизайна не обязательны. Начните с выбора из более чем 150 тысяч профессионально разработанных шаблонов, которые уже отформатирован...
Animaker
animaker.com
Animaker меняет подходы компаний к обучению, обучению, мотивации, продаже, общению, просмотру и распространению контента с помощью профессиональных живых и/или анимированных видео, сделанных своими руками, за считанные минуты. Visa, Johnson & Johnson, GSK, McDonald's, Dell Tech — лишь некоторые из 1...
Fotor
fotor.com
AI Image Generator от Fotor — это онлайн-инструмент, предназначенный для создания изображений из текстовых подсказок. Он позволяет пользователям практически мгновенно визуализировать идеи, создавая на основе введенных данных искусство и изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. В допо...
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эфф...
Prezi
prezi.com
Prezi — венгерская компания по разработке программного обеспечения для презентаций, основанная в 2009 году с офисами в Будапеште, Сан-Франциско и Риге. По состоянию на апрель 2018 года у Prezi было более 100 миллионов пользователей, которые создали более 325 миллионов публичных презентаций, которые ...
Artboard Studio
artboard.studio
Artboard Studio — это комплексная платформа графического и анимационного дизайна, которая позволяет пользователям с легкостью создавать привлекательные маркетинговые ресурсы. Благодаря удобному интерфейсу и множеству функций, включая дизайн, анимацию и макетирование, он оптимизирует творческий проце...
Simplified
simplified.com
Simplified — это платформа для проектирования и совместной работы для современных маркетинговых команд. Теперь можно быстро создавать фирменный контент для всех каналов без необходимости редактировать его вручную после загрузки ресурсов; Simplified сделает все это за вас! Таким образом, вы сведете к...
Piktochart
piktochart.com
Piktochart — это интуитивно понятная и простая в использовании платформа визуальных коммуникаций для создания визуальных эффектов и перепрофилирования видео. Его инфографика, презентации, флаеры, плакаты и средства создания отчетов помогают коммуникаторам рассказывать истории, которые имеют значение...
Visme
visme.co
Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из...
Wepik
wepik.com
Дизайн стал проще для вашего бизнеса. Откройте для себя и опробуйте нашу коллекцию шаблонов, простых в использовании и полностью настраиваемых, которые идеально подходят для вашего малого бизнеса.
Snappa
snappa.com
Snappa позволяет легко создавать онлайн-графику любого типа. Создавайте и публикуйте изображения для социальных сетей, блогов, рекламы и многого другого!
Creatopy
creatopy.com
Creatopy — это платформа автоматизации творчества на основе искусственного интеллекта, которая помогает предприятиям и агентствам легко создавать, персонализировать, масштабировать и показывать эффективную рекламу. Оно оптимизирует процесс производства и доставки рекламы, помогая дизайнерам и маркет...
FotoJet
fotojet.com
FotoJet — это бесплатный онлайн-сервис для создания коллажей и графический дизайнер, который поможет вам превратить ваши фотографии в удивительные коллажи, фотокарточки, графику для социальных сетей, плакаты, а затем быстро поделиться ими с семьей и друзьями через Facebook, Twitter, Pinterest или Tu...
Marq
marq.com
Marq (ранее Lucidpress) помогает любому сотруднику организации удовлетворить постоянно растущий спрос на контент. Продвигайте свою организацию вперед и плавно согласовывайте видение своей творческой команды с работой отделов продаж и маркетинга. С помощью Marq вы можете создавать брошюры, листовки, ...
ellty
ellty.com
Простой онлайн-инструмент графического дизайна позволяет легко создавать любой тип контента. Создавайте потрясающие изображения для любых социальных сетей, флаеров, логотипов, презентаций и многого другого.
Baseline
baseline.is
Удивительно простая платформа для брендинга. Baseline делает все, что связано с брендингом, очень простым для всех, объединяя брендинг с автоматизацией. Он поможет вам создать четкое руководство по бренду с простыми для выполнения шагами, а затем использовать ресурсы вашего бренда для автоматическог...
Picmaker
picmaker.com
Picmaker — умная платформа социальных сетей на базе искусственного интеллекта! Picmaker, насчитывающий более 1 миллиона пользователей, представляет собой идеальное универсальное решение для компаний и частных лиц, стремящихся расширить свое присутствие в социальных сетях. Открывайте для себя актуа...
Fluid Ads
fluidads.com
В Fluid Ads мы предлагаем два варианта услуг, каждый из которых включает в себя следующие преимущества. Гибкая реклама дает возможность: - Создавать потрясающую цифровую медийную рекламу с помощью нашего инструмента создания объявлений. - Точно ориентируйтесь на аудиторию, которую вы хотите охватить...
PandaSuite
pandasuite.com
Самый интерактивный конструктор без кода. PandaSuite, разработанная парижской командой и запущенная в 2015 году, представляет собой простую и креативную SaaS-платформу для создания приложений и интерактивного взаимодействия без единой строки кода. Создавайте визуальные образы с помощью PandaSuite St...
Snapied
snapied.com
Snapied — это простой, но мощный онлайн-инструмент для графического дизайна, который помогает как профессиональным, так и не дизайнерам легко и быстро создавать потрясающие проекты. Вопрос: Для чего используется Snapied? Ответ: Создание дизайна может быть очень трудным. Особенно для предприятий, у к...
Clever Ads
cleverads.com
Создавайте эффективные медийные объявления Google с помощью Clever Ads Banner Creator. Хотите ли вы создавать рекламные баннеры вручную или создавать их автоматически: Clever Ads Banner Creator всегда готов помочь вам бесплатно.
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing — это облачное программное обеспечение для графического дизайна, которое помогает пользователям создавать флаеры, плакаты, брошюры, визитные карточки, пригласительные билеты, биографические данные или резюме, рекламу в социальных сетях и многое другое с помощью более чем 10 000 потрясающ...
BannerBoo
bannerboo.com
BannerBoo — онлайн-конструктор баннеров HTML5, который позволяет создавать анимированные и статические баннеры HTML5/AMP HTML/GIF без навыков программирования. Создавайте собственные рекламные баннеры или используйте профессиональные шаблоны — сэкономьте свое время и деньги.
Viewst
viewst.com
Соблюдайте сроки. Масштабируйте контент. Boost Creative Production Одно рабочее пространство, позволяющее создавать, сотрудничать и запускать рекламу в любом масштабе. Viewst позволяет командам дизайнеров и маркетинга увеличить объем и разнообразие креативов, быстрее выйти на рынок и обойти конкурен...
Designstripe
designstripe.com
Дизайн для социальных сетей в один клик. Публикации в социальных сетях, посвященные бренду и по запросу, для Instagram, Facebook, LinkedIn и X. designstripe предлагает интеллектуальные инструменты дизайна для всех. Компания была основана в начале 2020 года с целью создания комплексной виртуальной ст...
Contentdrips
contentdrips.com
Самый простой инструмент создания контента для личных брендов. Он создает фотографии, короткие видеоролики и бесшовные посты-карусели для вашей рекламы в Instagram, LinkedIn и Facebook.
AdsHelper
adshelper.com
AdsHelper — это универсальное решение для начинающих цифровых маркетологов, которое охватывает все, что нужно для создания рекламной кампании в Интернете.
Bannernow
bannernow.com
BannerNow — это мощная платформа, на которой вы можете создавать, управлять, переводить, распространять и планировать все свои креативы в одном месте. С BannerNow вы можете создавать в своих объявлениях потоки данных в режиме реального времени, гарантируя, что ваша аудитория всегда увидит самую акту...
AdRapid
adrapid.com
Платформа Adrapid специально разработана как встраиваемая платформа для производства медийной рекламы с белой этикеткой для DSP и других омниканальных платформ автоматизации маркетинга.