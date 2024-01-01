QUIK

QUIK

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: quikpago.com

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Создание операционной системы для бизнеса в Латинской Америке. QUIK создает операционную систему для бизнеса в Латинской Америке. С одной стороны, предоставление пользователям возможности использовать приложение QUIK Super App, где они могут заказывать еду, продукты и товары и получать их в течение 30 минут, при этом оплачивая любую валюту, которую они хотят, а логистикой полностью занимается команда QUIK. С другой стороны, поддержка бизнеса с помощью QUIK Pro, предоставление им полного набора программного обеспечения для управления своим бизнесом и присутствием в Интернете, с собственным веб-сайтом, управлением запасами, логистическими решениями, и все это в идеальной синхронизации с приложением QUIK Super App, что увеличивает продажи и число клиентов. удовлетворение.

Веб-сайт: quikpago.com

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