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QuickCEP — это диалоговая платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает компаниям улучшить взаимодействие с клиентами и их поддержку. Ключевые особенности включают в себя:
* Чат-боты на базе искусственного интеллекта, которые могут обрабатывать до 98 % запросов в службу поддержки клиентов, увеличивая коэффициент конверсии более чем на 30 %.
* Возможности рекомендации продуктов, позволяющие предлагать соответствующие продукты на основе намерений клиентов.
* Автоматическое изучение деловой документации и руководств по продуктам для предоставления точной информации о продукте.
* Поддержка отслеживания статуса заказа и возврата/обмена.
* AI Email Copilot, который может готовить ответы, изучать привычки работы с электронной почтой и со временем становиться более эффективным.
QuickCEP предлагает интеграцию с такими платформами, как Shopify, а чат-боты работают на такой технологии, как ChatGPT. Компания предоставляет бесплатную пробную версию и платные планы, позиционируя себя как комплексное бизнес-решение, выходящее за рамки только чат-ботов с искусственным интеллектом, включая службу поддержки, данные о клиентах и инструменты автоматизации маркетинга.
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