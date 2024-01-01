QuickCEP — это диалоговая платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает компаниям улучшить взаимодействие с клиентами и их поддержку. Ключевые особенности включают в себя: * Чат-боты на базе искусственного интеллекта, которые могут обрабатывать до 98 % запросов в службу поддержки клиентов, увеличивая коэффициент конверсии более чем на 30 %. * Возможности рекомендации продуктов, позволяющие предлагать соответствующие продукты на основе намерений клиентов. * Автоматическое изучение деловой документации и руководств по продуктам для предоставления точной информации о продукте. * Поддержка отслеживания статуса заказа и возврата/обмена. * AI Email Copilot, который может готовить ответы, изучать привычки работы с электронной почтой и со временем становиться более эффективным. QuickCEP предлагает интеграцию с такими платформами, как Shopify, а чат-боты работают на такой технологии, как ChatGPT. Компания предоставляет бесплатную пробную версию и платные планы, позиционируя себя как комплексное бизнес-решение, выходящее за рамки только чат-ботов с искусственным интеллектом, включая службу поддержки, данные о клиентах и ​​инструменты автоматизации маркетинга.

Веб-сайт: quickcep.com

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