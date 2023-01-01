WebCatalog
Queenly

Queenly

queenly.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Queenly в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Покупайте у таких королев, как вы, за небольшую часть цены нового платья или освободите место в своем шкафу, продавая старые платья, которые вы надевали только один раз!

Веб-сайт: queenly.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Queenly, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

FJONG

FJONG

fjong.com

LightInTheBox

LightInTheBox

lightinthebox.com

Stillwhite

Stillwhite

stillwhite.com

Rotita

Rotita

rotita.com

Kate Spade

Kate Spade

katespade.com

Dropbox Shop

Dropbox Shop

dropbox.com

Rent the Runway

Rent the Runway

renttherunway.com

Aicontentfy

Aicontentfy

app.aicontentfy.com

Tradeblock

Tradeblock

app.tradeblock.us

Pixian.AI

Pixian.AI

pixian.ai

TEZENIS

TEZENIS

tezenis.com

LTK

LTK

shopltk.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности