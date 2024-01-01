Альтернативы - Quant Retail
Lark
larksuite.com
Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.
WorkJam
workjam.com
Выровняйте линию фронта. Наиболее полное цифровое рабочее место Frontline, доказавшее свою эффективность, обеспечит революционные результаты для вашей организации.
Nielsen
nielsen.com
Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чик...
Repsly
repsly.com
Как умные полевые команды выигрывают в розничной торговле. Информация в режиме реального времени о выполнении розничной торговли и эффективности продаж. Более умные инструменты мерчендайзинга, продвижения и продаж для вашей выездной команды. Все, что нужно для победы, на полке.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...
Bitreport
bitreport.app
Bitreport позволяет предприятиям оптимизировать операционную эффективность и обеспечить стабильное качество обслуживания клиентов во всех точках сети.
Action Card
actioncardapp.com
Мобильное приложение Action Card оцифровывает аудиты и контрольные списки вашего магазина, помогая оптимизировать операции. Экономьте время на посещениях и должным образом соблюдайте стандарты бренда.
Pazo
gopazo.com
Откройте для себя Pazo: революция в управлении розничными операциями. Раскройте весь потенциал своих розничных операций с помощью Pazo, передового программного обеспечения для управления задачами и стандартными операционными операциями, которому доверяют тысячи клиентов по всему миру. Получите беспр...
Zenput
zenput.com
Zenput теперь является частью Crunchtime — ведущего программного обеспечения для управления операциями для ресторанных брендов и операторов общественного питания. Zenput — это платформа выполнения операций, используемая такими брендами, как Chipotle, Domino's, Sweetgreen, для автоматизации развертыв...
Jolt
jolt.com
Jolt — это программное обеспечение для управления операциями, доступное на смартфонах и планшетах, которое помогает ресторанам, розничной торговле, гостиничному бизнесу и другим предприятиям добиться подотчетности команды, соблюдения требований цифровой безопасности пищевых продуктов и повысить прои...
PlanoHero
planohero.com
PlanoHero — сервис для автоматизации процесса планограммирования от создания планограмм до управления выкладкой в магазине
Planorama
planorama.com
Мировая компания, лидирующая на рынке технологий распознавания изображений для создания планограмм и анализа магазинов.
Bindy
bindy.com
Программное обеспечение Bindy Retail Execution помогает розничным и гостиничным брендам своевременно и в полном объеме выполнять стандарты и программы на каждом объекте. Повышайте производительность с помощью настраиваемых контрольных списков, фотографий и подписей, а также замкнутого рабочего проце...
Progress Retail
progressretail.com
Создано ритейлерами – для ритейлеров. Настоящий универсальный центр розничной торговли и обучения: обеспечивает динамическое обучение, управление задачами и коммуникацию в компании. Платформа опыта сотрудников (EXP) в сочетании с известным обучением в сфере розничной торговли в области обучения прод...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck от FORM раскрывает возможности полевых групп для управления рынком с помощью единственного мобильного решения, которое сочетает в себе динамическое управление задачами, передовое в отрасли распознавание изображений, фотоотчетность, общение с полевыми группами и расширенные отчеты - и все...