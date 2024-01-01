Альтернативы - Qualzz
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...
Elementor
elementor.com
Создайте веб-сайт, создайте свое будущее. Поддержите свое видение с помощью Elementor, чтобы создавать, управлять и размещать потрясающие веб-сайты! Мы обеспечим вас от А до Я с платформой веб-сайтов №1 для WordPress.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!
Agile CRM
agilecrm.com
Программное обеспечение Agile CRM — это лучшее, простое, мощное и доступное решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с автоматизацией продаж и маркетинга для малого бизнеса.
Sniply
sniply.io
Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.
involve.me
involve.me
Повысьте вовлеченность клиентов. Через интерактивные воронки. Конструктор контента без кода для викторин, опросов, калькуляторов, форм и страниц оплаты. Создавайте персонализированные взаимодействия на каждом этапе пути клиента.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce — канадская компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Ванкувере, Британская Колумбия. Компания создает целевые страницы для веб-сайтов и проводит ежегодную конференцию «Призыв к действию».
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Формы и всплывающие окна Getsitecontrol помогают предотвратить уход посетителей сайта, не предприняв никаких действий. Используйте его для создания списков адресов электронной почты, сбора отзывов и повышения рентабельности инвестиций.
Poptin
poptin.com
Создавайте расширенные всплывающие окна и формы для веб-сайтов и улучшите коэффициент конверсии вашего веб-сайта за несколько минут. Зарегистрируйтесь сейчас бесплатно! Кредитная карта не требуется.
Sender
sender.net
Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.
Plerdy
plerdy.com
Инструменты оптимизации коэффициента конверсии Отслеживайте, анализируйте и превращайте посетителей в покупателей. Попробуйте бесплатно 4.9/5 4.5/5 4.9/5 Наши продукты
Wishpond
wishpond.com
Wishpond позволяет маркетологам легко создавать целевые страницы и конкурсы, отслеживать потенциальных клиентов, отправлять электронные письма и многое другое.
Privy
privy.com
Privy.com — ваш ресурс №1 для изучения маркетинга электронной коммерции… Узнайте у экспертов электронной коммерции о том, как их продажи выросли с 0 до 1 миллиона долларов.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — это комплексный сервис по привлечению потенциальных клиентов и маркетингу по электронной почте для блоггеров, индивидуальных предпринимателей, стартапов и предприятий. От B2B до B2C, более 500 000 компаний рассчитывают на то, что Mailmunch будет генерировать тысячи потенциальных клиентов...
Hello Bar
hellobar.com
Превратите на 83% больше посетителей в потенциальных клиентов, подписчиков и покупателей - Панели, модальные окна, слайдеры — красиво оформленные всплывающие окна для вашего сайта. Легко использовать. Полностью настраиваемый. Высокоэффективный. - Расширенный таргетинг — целевые сообщения для пользо...
POWR
powr.io
Простой способ бесплатно создать более 60 профессиональных приложений и плагинов для веб-сайтов без необходимости программирования. Собирайте больше потенциальных клиентов, получайте больше конверсий и экономьте время.
Kartra
home.kartra.com
Ваш онлайн-бизнес стал проще: создавайте, продвигайте и запускайте онлайн, не нанимая команду копирайтеров, веб-разработчиков, дизайнеров или системных интеграторов!
Optinly
optinly.com
Создавайте умные всплывающие окна электронной почты. Привлекайте посетителей и монетизируйте трафик с помощью Optinly Popup Maker. Создавайте всплывающие окна на веб-сайте, с которыми ваши посетители будут рады взаимодействовать. Увеличьте продажи и конверсию с помощью лучшего инструмента привлечен...
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar помогает предпринимателям увеличить доходы, подписку по электронной почте и продажи в Интернете. У вас будет доступ к широкому спектру виджетов и всплывающих окон для оптимизации веб-сайта, которые помогут превратить посетителей в клиентов.
Sleeknote
sleeknote.com
В Sleeknote есть все, что вам нужно — формы, боковые панели, слайды, геймификация — чтобы превратить ваш трафик в доход (всего за несколько кликов).
OptinMonster
optinmonster.com
Конвертируйте и монетизируйте трафик вашего сайта Хватит терять посетителей! Мгновенно расширяйте свой список адресов электронной почты, получайте больше потенциальных клиентов и увеличивайте продажи с помощью самого мощного инструмента оптимизации конверсии №1 в мире.
Jebbit
jebbit.com
Превратите мобильный трафик в полезные данные, используя конвертирующийся мобильный интерфейс.
SeizeLead
seizelead.com
SeizeLead помогает вам конвертировать посетителей вашего сайта в потенциальных клиентов. Seizelead поставляется с более чем 100 легко настраиваемыми виджетами, которые вы можете запустить всего за 3 минуты. Благодаря различным параметрам таргетинга вы можете показывать всплывающие окна в нужное врем...
Promolayer
promolayer.io
Promolayer — это легкий и оптимизированный для SEO конструктор всплывающих окон, который фокусируется на предотвращении отказов, привлечении потенциальных клиентов и оптимизации коэффициента конверсии с помощью инструментов углубленного A/B-тестирования. Размер всплывающих окон составляет 1/10 от ра...
MiloTree
milotree.com
Используйте эти красивые и простые всплывающие окна в своем блоге, чтобы привлечь больше подписчиков по электронной почте и в социальных сетях в Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube и Facebook. Кроме того, мы предлагаем специальные всплывающие окна, позволяющие направлять ваших посетителей куда уго...
Listagram
listagram.com
Listagram — это инструмент для создания списков адресов электронной почты, который увеличивает коэффициент конверсии подписки, превращая формы подписки в интерактивную игру.
Bouncezap
bouncezap.com
Bouncezap — это простой в использовании маркетинговый инструмент для привлечения потенциальных клиентов, который сделает всю тяжелую работу за вас. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс проведет вас через весь процесс, поэтому вам не нужно быть экспертом в области маркетинга или даже разраб...
Popupsland
popupsland.com
Popupsland — это первое веб-приложение, которое позволяет компаниям создавать, настраивать и размещать всплывающие окна о сокращении выбросов углерода на своих веб-сайтах. Используя возможности Popupsland, компании могут создавать очень привлекательные и интерактивные всплывающие окна для компенсаци...
Evidence.io
evidence.io
Evidence.io предоставляет веб-сайтам такое же мощное социальное доказательство в режиме реального времени. После простой 4-минутной настройки посетители сайта смогут видеть в режиме реального времени уведомления о текущих посетителях сайта, недавних покупках, назначенных встречах или любых других по...
Nextsale
nextsale.io
Nextsale — это конверсионная платформа, предоставляющая владельцам электронной коммерции набор инструментов для создания социальных доказательств, увеличения списков электронной почты и SMS, продвижения специальных предложений и снижения количества отказов от сайта с помощью целевых виджетов на сайт...
Claspo
claspo.io
Claspo — это платформа для создания всплывающих окон, созданная для установления новых отраслевых стандартов. Его комплексный интерфейс с функцией перетаскивания поможет вам создавать и настраивать виджеты и позволяет реализовать любые идеи в ваших объявлениях. Есть более эффективные способы привлеч...
Popup Maker
popupmaker.com
Popup Maker — идеальный маркетинговый инструмент, который принесет гарантированный доход вашему бизнесу в сфере электронной коммерции. Внедряйте различные элементы всплывающих окон в Popup Maker, чтобы иметь лучшие инструменты таргетинга для лучшей конверсии на вашем сайте.
Picreel
picreel.com
Picreel — это продвинутый и простой в использовании конструктор всплывающих окон, который помогает компаниям превращать посетителей веб-сайтов в клиентов. Его расширенные возможности таргетинга и сегментации позволяют пользователям создавать собственные всплывающие окна, в том числе всплывающие окна...
Wisepops
wisepops.com
Wisepops — это первая маркетинговая платформа для привлечения, конвертации и удержания посетителей вашего сайта. Платформа локального маркетинга Wisepops помогает вам взаимодействовать с самыми важными людьми: посетителями вашего сайта. Wisepops предлагает комплексную платформу, которая помогает все...
Social Proofy
socialproofy.io
Легко создавайте уведомления для социальных доказательств. Виджеты могут помочь увеличить продажи продукта и количество потенциальных клиентов. С помощью Social Proofy вы можете легко добавлять уведомления социального подтверждения в свой магазин, ориентироваться на разных пользователей, собирать эл...
Popupsmart
popupsmart.com
Popupsmart — это инструмент без кода, позволяющий увеличить продажи в электронной коммерции, создать списки адресов электронной почты и взаимодействовать с посетителями всего за 5 минут.
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo — это платформа всплывающих окон для геймификации, которая позволяет создавать индивидуальные кампании скретч-карт для вашего веб-сайта. Чтобы упростить наш сервис, мы предлагаем только «скретч-карты». Так зачем же вам использовать скретч-карту на своем веб-сайте? Как бы просто это ни было...
AiTrillion
aitrillion.com
Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-платформа с искусственным интеллектом, универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодействия с клиента...
Socital
socital.com
Socital — это маркетинговая платформа электронной коммерции, которая помогает маркетологам привлекать потенциальных клиентов, превращать анонимных и брошенных посетителей в клиентов и увеличивать продажи. Socital предоставляет уникальный набор инструментов для сбора данных, сегментации базы данных э...
Banatic
banatic.com
Banatic — это конструктор всплывающих окон, который позволяет легко создавать красивые всплывающие окна и быстрее расширять списки адресов электронной почты. мы предоставляем программную услугу для создания ваших собственных всплывающих окон и синхронизации электронной почты с вашим любимым поставщи...
Ampry
ampry.com
Генерируйте больше потенциальных клиентов, продаж и доходов от существующего трафика. Привлекайте посетителей вашего веб-сайта с помощью удобных всплывающих окон, постоянных верхних и нижних панелей, тонких уведомлений и собственных рекламных блоков на одной платформе, и все это без программирования...
Brave
getbrave.io
Brave — это механизм конверсии посетителей, который предоставляет любому, у кого есть веб-сайт WordPress, более 200 виджетов конверсии, которые вы можете подключить и начать конвертировать посетителей. Вы также можете интегрировать популярные EMS или CRM на свои веб-сайты, чтобы собирать потенциальн...
Digioh
digioh.com
Увеличьте конверсию на 3 % и более с помощью Digioh! Наслаждайтесь простым сбором контактов, викторинами, опросами, целевыми страницами и центрами предпочтений — все это предназначено для сбора, объединения и преобразования большего количества данных с нулевой оплатой! Расширяйте свой маркетинговый ...
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow — это универсальный конструктор воронок для электронной коммерции. Создавайте, тестируйте и персонализируйте всплывающие окна, формы, тесты, рекомендации по продуктам, целевые страницы и многое другое — без необходимости кодирования или разработчиков. ДО CONVERTFLOW: Ваша воронка конверс...
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркети...
Personizely
personizely.net
Personizely — это набор инструментов конверсионного маркетинга, используемый для максимально эффективного использования каждого посетителя веб-сайта путем сбора его контактной информации, увеличения средней стоимости заказа и увеличения продаж с помощью целевых всплывающих окон. Он упрощает создание...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — это набор инструментов для оптимизации конверсии, созданный для занятых маркетологов. Он предлагает быстрые и простые в использовании решения, которые помогут вам увеличить продажи тремя способами: 1. Умные всплывающие окна электронной коммерции помогут вам быстрее создавать списки, умень...
Convertful
convertful.com
Convertful — это популярное программное обеспечение для сбора потенциальных клиентов, позволяющее конвертировать ваших пользователей в новых подписчиков электронной почты или продаж.
Growmatik
growmatik.ai
Growmatik — это инструмент кросс-канального маркетинга, который поможет вам автоматизировать и персонализировать весь ваш маркетинг с помощью одной панели управления. Используя этот инструмент, вы можете раскрыть свой путь клиента, сегментировать своих пользователей с помощью ведущей в отрасли систе...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow позволяет вам лучше привлекать, квалифицировать и привлекать потенциальных клиентов, упрощая создание персонализированных викторин, калькуляторов, оценок, конкурсов, форм/опросов, рекомендаций, опросов и чат-ботов. Никаких разработчиков или дизайнеров не требуется! Outgrow предлагает множест...
Fomo
fomo.com
Fomo — первая в мире маркетинговая платформа социального доказательства.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – единственное программное обеспечение, необходимое вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. У вас есть посетители веб-сайта, но вы не превращаете их в клиентов? Давайте изменим это! Serviceform помогает компаниям по всему миру конвертировать посетителей сайта в доход. Это дост...
Landingi
landingi.com
Платформа целевых страниц без кода для маркетологов, ориентированных на данные. Landingi позволяет вам разрабатывать, публиковать и оптимизировать ресурсы цифрового маркетинга с отслеживанием микроконверсий для повышения показателей конверсии.
Ortto
ortto.com
Поймите своих клиентов и запустите полномасштабную стратегию, основанную на данных, с помощью универсальной CRM, электронной почты и маркетинговой платформы Ortto.
Recart
recart.com
Мы быстро развиваем бренды электронной коммерции с помощью SMS-маркетинга. Recart SMS генерирует почти 30% дохода Shopify для наших ведущих брендов и обеспечивает 36,8-кратную рентабельность инвестиций для всех клиентов. Давайте сделаем то же самое для вас.
Justuno
justuno.com
Создавайте персонализированные веб-сайты, которые конвертируют. Превратите больше трафика на веб-сайт в клиентов с помощью обмена сообщениями один на один в каждой точке взаимодействия. Самый быстрый способ увеличить продажи, снизить затраты и достичь своих целей.
Delivra
delivra.com
Delivra, созданная для занятых маркетологов, расширит вашу аудиторию с помощью простых решений для маркетинга по электронной почте и SMS.
Proof
useproof.com
Доказано, что добавление Proof в вашу маркетинговую воронку повышает доверие посетителей, повышает срочность и увеличивает конверсию на 10–15 % на страницу.