Qoddi

Qoddi

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Веб-сайт: qoddi.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Платформа приложений Qoddi позволяет небольшим командам развертывать любой код из любого репозитория, например Github, GitLabs или Bitbucket. Qoddi управляет всей инфраструктурой, необходимой для запуска вашего приложения, и масштабируется по требованию, чтобы соответствовать росту вашего приложения с течением времени. Qoddi на 70% дешевле, чем у других облачных провайдеров.
Категории:
Software Development
Программное обеспечение «Облачная платформа как услуга» (PaaS)

Веб-сайт: qoddi.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Qoddi, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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