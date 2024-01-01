Платформа приложений Qoddi позволяет небольшим командам развертывать любой код из любого репозитория, например Github, GitLabs или Bitbucket. Qoddi управляет всей инфраструктурой, необходимой для запуска вашего приложения, и масштабируется по требованию, чтобы соответствовать росту вашего приложения с течением времени. Qoddi на 70% дешевле, чем у других облачных провайдеров.

Веб-сайт: qoddi.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Qoddi, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.