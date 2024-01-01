Альтернативы - Qlerify
Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw — это инструмент виртуальной доски для совместной работы, который позволяет легко создавать эскизы диаграмм, напоминающие нарисованные от руки.
Whimsical
whimsical.com
Общайтесь визуально со скоростью мысли — с помощью блок-схем для совместной работы, каркасов, стикеров и ассоциативных карт.
Miro
miro.com
Miro — это онлайн-платформа для совместной работы с доской, которая позволяет распределенным командам эффективно работать вместе: от мозгового штурма с использованием цифровых стикеров до планирования и управления гибкими рабочими процессами.
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw — это инструмент виртуальной доски для совместной работы, который позволяет легко создавать эскизы диаграмм, напоминающие нарисованные от руки. В Excalidraw+, независимо от того, являетесь ли вы компанией или частным лицом, вы можете создать рабочее пространство, в котором сможете управл...
diagrams.net
diagrams.net
Diagrams.net — это программное обеспечение для создания диаграмм с открытым исходным кодом, которое можно развертывать в Интернете, на настольных компьютерах и в контейнерах. Ранее draw.io
Lucid
lucid.app
Lucid — единственный пакет для визуальной совместной работы, который дает командам возможность перейти от воображения будущего к его созданию.
Moqups
moqups.com
Moqups — это оптимизированное и интуитивно понятное веб-приложение, которое помогает вам создавать каркасы, макеты, диаграммы и прототипы и совместно работать над ними — для любого типа проекта.
Gliffy
gliffy.com
Создавайте UML-диаграммы, блок-схемы, каркасы и многое другое. Наше бесплатное программное обеспечение для создания диаграмм и онлайн-инструменты для создания диаграмм улучшают сотрудничество и общение.
Creately
creately.com
Программное обеспечение для визуального рабочего пространства для совместной работы над мозговым штурмом, планированием, выполнением и анализом проектов. Совместная работа в режиме реального времени, бесконечный холст и мощные возможности построения диаграмм.
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
EdrawMax — это универсальный инструмент для создания диаграмм, который может создавать более 280 типов диаграмм, таких как блок-схемы, организационные диаграммы, инфографика, диаграммы Ганта, P&ID и т. д.
SmartDraw
smartdraw.com
Простой и мощный конструктор блок-схем.
Sketch Web
sketch.com
Sketch — это универсальная платформа для цифрового дизайна с инструментами для совместной работы, прототипирования и передачи задач разработчикам. Начните бесплатно.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — это онлайн-доска для совместной работы, которая объединяет различные инструменты для повышения эффективности команды и свободы воображения команды.
Cloudcraft
cloudcraft.co
Визуализируйте свою среду AWS в виде диаграмм изометрической архитектуры. Объединяйте блоки для EC2, ELB, RDS и многого другого. Подключите свою действующую среду AWS.
Zen Flowchart
zenflowchart.com
Самый простой конструктор блок-схем. Создавайте блок-схемы за несколько кликов с помощью Zen Flowchart, самого простого средства создания блок-схем.
Cacoo
cacoo.com
Программное обеспечение онлайн-диаграмм для создания и безопасного обмена блок-схемами, каркасами, моделями UML, сетевыми диаграммами и многим другим. Более 2,5 миллионов пользователей. Начните с бесплатной учетной записи!
ProcessOn
processon.com
Бесплатная онлайн-схема и ментальная карта Профессиональный и мощный инструмент для рисования, который поддерживает онлайн-сотрудничество нескольких людей в режиме реального времени и может использоваться для рисования различных графических изображений, таких как диаграммы прототипов, UML, BPMN и д...
Widget Board
widget-board.com
Доска виджетов — это инструмент для повышения производительности, который позволяет вам создавать собственные доски с вашими любимыми виджетами, такими как задачи, заметки, мультимедиа, дата и время, погода, календарь и многое другое!
Aha!
aha.io
Войдите в свой Aha! Рабочее пространство. Еще нет аккаунта? Подпишитесь на бесплатную 30-дневную пробную версию программного обеспечения для дорожных карт №1 в мире.
Kumu
kumu.io
Осмыслите свой беспорядочный мир. Kumu позволяет легко организовывать сложные данные в карты взаимосвязей, на которые приятно смотреть и которые приятно использовать.
IcePanel
icepanel.io
IcePanel — это SaaS-инструмент, позволяющий техническим командам совместно работать над проектированием архитектуры программного обеспечения. Мы используем визуальный подход, связанный с ресурсами реального мира, предназначенный для технических и нетехнических людей.
FlowMapp
flowmapp.com
Простая и мощная платформа визуального UX. Создавайте карты сайта, пользовательские потоки и каркасы, чтобы обеспечить более эффективное UX-планирование и веб-разработку. FlowMapp позволяет командам вместе планировать и разрабатывать цифровые возможности в режиме реального времени и в одном месте. ⚙...
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
Инструмент управления продуктами и идеями для гибких проектов. Двусторонняя интеграция с Trello, JIRA, GitHub, Pivotal Tracker в режиме реального времени. Попробуйте StoriesOnBoard бесплатно.
Pingboard
pingboard.com
Сила вашей организации заключается в ваших людях и отношениях, которые они формируют. Используйте Pingboard, чтобы воссоединить своих людей.
Allo
allo.io
Встречайте свое первое удаленное рабочее место. В буквальном смысле поймите всех на одной волне. Попрощайтесь с утомительным текстовым общением. Попробуйте общение, развитое — более интерактивное, захватывающее и веселое. Новый способ сотрудничества с вашей командой. Доска, видеоконференции, докуме...
Samepage
samepage.io
Войдите в Samepage и сотрудничайте со своей командой в режиме реального времени. Общайтесь, делитесь файлами, назначайте задачи, управляйте проектами и многое другое.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite позволяет вам легко создавать профессионально выглядящие чертежи на iPad, планшете Android или устройстве Windows за считанные минуты, а затем автоматически генерировать критерии, рассчитывать затраты и прибыль и даже создавать выигрышное предложение на основе этих рисунков, и все это при ра...
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoard — это простой инструмент для создания карт пользовательских историй. Цифровые стикеры упрощают совместную работу над проектированием и разработкой между удаленными командами. Поделитесь пользовательской историей, которая действительно объединяет продукт. Затем визуализируйте функциональную...
Custellence
custellence.com
Мы считаем, что эмпатия является самым важным конкурентным преимуществом для любой организации. Миссия Custellence — способствовать большей эмпатии внутри организаций, предлагая лучший инструмент для создания клиентоориентированных изменений. Custellence — это самый простой в использовании инструмен...
Rarchy
rarchy.com
Rarchy предлагает набор инструментов для планирования веб-сайтов, включая визуальные карты сайта и потоки пользователей, предназначенные для агентств и команд. Основным продуктом является наш бесплатный визуальный редактор карты сайта, который позволяет вам создавать карту сайта с нуля или импортиро...