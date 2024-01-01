Энциклопедия Qiuwen, Qiuwen Together — онлайн-энциклопедия, составленная волонтерами с целью создания онлайн-энциклопедии с открытым авторским правом, высоким качеством и богатым содержанием. «Цювэнь» — это публикация, инициированная Группой пользователей Википедии в материковом Китае. Ее цель — передать динамику местного и глобального сообщества, помочь вам понять пульс Викимедиа и способствовать развитию китайского сообщества Википедии. Вышел в свет первый выпуск. в январе 2019 года. .

Веб-сайт: qiuwenbaike.cn

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